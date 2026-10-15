ВСУ нашли способ сбивать реактивные «Шахеды» старыми советскими ЗРК и уже уничтожили более 20 целей

Украинские военнослужащие научились эффективно уничтожать реактивные «Шахеды», объединив возможности советских зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Куб». Одна такая система уже сбила более 20 воздушных целей. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на 156-й зенитно-ракетный полк имени Максима Кривоноса, пишет УНН.

Детали

Военные использовали пусковую установку комплекса «Куб» вместе с самоходной огневой установкой «Бук», которая имеет собственную радиолокационную станцию. Благодаря этому ракеты 3М9 от «Куба» могут поражать цели с помощью радиолокационной подсветки от «Бука».

Особенность такого решения заключается в том, что военнослужащим не пришлось конструктивно переделывать ни одну из машин. Результата удалось достичь благодаря сочетанию их возможностей и опыту операторов.

Против «Шахедов» также используют американские ракеты

По информации 156-го зенитно-ракетного полка, одна из таких комбинированных систем уже уничтожила более 20 воздушных целей, большинство из которых составляли реактивные «Шахеды».

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Кроме того, украинские защитники применяют модернизированные комплексы «Бук» в рамках программы FrankenSAM. Она предусматривает адаптацию советских систем противовоздушной обороны для использования западных ракет, в частности американских AIM-7.

Как отмечает Defense Express, боевой опыт украинских зенитчиков демонстрирует, что даже техника советского производства может оставаться эффективной против современных воздушных угроз при условии грамотного сочетания ее возможностей.

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