ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют Украину

Военно-морские силы ВСУ уничтожили 4 российских бомбардировщика Су-34, еще два были повреждены на территории аэропорта "Борисоглебск". Этот самолет — глубоко модернизированная версия базового фронтового бомбардировщика Су-34, которую рф запустила в серийное производство с 2020 года. Благодаря новым подвесным точкам этот борт является основным носителем КАБов и высокоточных ракет, которыми враг атакует прифронтовые регионы Украины, пишет УНН.

Детали

Утром в четверг, 15 октября, Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении 6 российских истребителей-бомбардировщиков Су-34М в ночь на 15 октября.

В ночь на 15 октября Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области рф. В результате удара уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома - сообщили в ВМС.

На российском аэродроме "Нептуном" уничтожили шесть Су-34М - ВМС

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому. Уничтожены четыре самолета Су-34, два самолета Су-34 поражены.

Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и были снаряжены авиабомбами. По цели был использован наш дальнобойный "Нептун". Благодарю воинов Военно-Морских Сил за меткость. Применялись наши дальнобойные санкции и по месту хранения и запуска ударных дронов в Орловском регионе. В Черном море также поражена цель. Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. россия затягивает войну, следовательно, наши дальнобойные операции будут продолжаться - написал Зеленский.

Что известно о Су-34М

Су-34 (по кодификации НАТО: Fullback (Крайний защитник) — советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого.

Су-34 сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км.

Первый полет прототипа Су-34 состоялся в 1990 году. Самолет был сконструирован путем глубокой модернизации истребителя Су-27.

Су-34М (также известный как "Сыч" или Су-34 НВО — Навигация и Внешнее Оборудование) — это глубоко модернизированная версия базового российского фронтового бомбардировщика Су-34. Контракт на ее серийное производство и поставки в войска был подписан в 2020 году, после чего она полностью заменила базовую модификацию на конвейере.

После модернизации Су-34М получил более совершенное навигационное оборудование, мощную разведывательную аппаратуру и прицельный комплекс с системой целеуказания. Это расширяет перечень применяемого вооружения, увеличивает возможности экипажа по обнаружению целей и повышает точность стрельбы.

Для версии Су-34 НВО были разработаны три варианта унифицированных подвесных разведывательных контейнеров: оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный.

С их помощью самолет сможет самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели при любой погоде на большем, чем ранее, расстоянии.

На бомбардировщиках заменены радар, прицел и система связи, расширен набор ракетно-бомбового вооружения. Улучшены бортовое радиоэлектронное оборудование и средства РЭБ.

Су-34М получил возможность применять новейшую номенклатуру высокоточных управляемых боеприпасов (ракеты класса "воздух—поверхность", новые корректируемые авиабомбы и т. д.), что увеличило дальность и эффективность поражения целей без входа в зону действия плотной ПВО противника.

В частности, бомбардировщик имеет 12 точек подвески и способен нести до 8 000 кг различного вооружения. При этом самолет является основным носителем авиабомб с модулями УМПК (Универсальный модуль планирования и коррекции), которые превращают обычные свободнопадающие бомбы в высокоточную планирующую боеприпас с дальностью сброса 40–80 км.

Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействие

Именно эти самолёты "кошмарят" прифронтовые регионы Украины. Так, на бомбардировщик могут устанавливать фугасные бомбы различного калибра — ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000 с УМПК, а также КАБ-500, КАБ-1500.

Также можно установить ракеты класса "воздух — поверхность", такие как Х-38, Х-29, Х-59МК2 и Х-69, а также противорадиолокационные ракеты: Х-31П / Х-31ПД и противокорабельные ракеты: Х-31А, Х-35У.

Кроме того, на бомбардировщик можно установить ракеты "для самообороны", то есть ракеты класса "воздух — воздух", в частности — ракеты средней/большой дальности с активным радиолокационным самонаведением Р-77, ракеты малой дальности с инфракрасными головками наведения для ближнего манёвренного боя Р-73.

Точно неизвестно, сколько рф может иметь таких самолётов, однако, как сообщали росСМИ, начиная с 2012 года, минобороны рф получило более 120 самолётов Су-34. До 2027 года военное ведомство планировало получить не менее 76 модернизированных самолётов Су-34М. В 2021 году первые шесть самолётов поступили в ВКС рф.

Потери рф

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала войны потеряла 443 самолёта. Визуально подтверждено, что рф потеряла лишь один самолёт Су-34М. Произошло это в июле 2022 года. Тогда бомбардировщик сбили в районе Алчевска Луганской области, причём сделали это сами россияне вследствие "дружественного огня".

Всего же Украина уничтожила 43 самолёта Су-34.

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