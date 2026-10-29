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Су-34

У росії підтвердили загибель двох пілотів Су-30 після польоту 21 жовтня

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Пілотажна група "русские витязи" повідомила про загибель двох пілотів Су-30. Раніше Міноборони рф заявляло, що екіпаж катапультувався.

У росії підтвердили загибель двох пілотів Су-30 після польоту 21 жовтня

У росії повідомили про загибель двох пілотів літака Су-30 під час польоту 21 жовтня. Водночас російське міноборони запевняло, що їхньому життю нічого не загрожує. Про загибель пілотів повідомили у пілотажній групі "русские витязи", передає УНН.

Деталі

Загиблими є полковник олег єрофєєв і підполковник володимир кочетов. Причини смерті наразі невідомі, але у пілотажній групі заявили, що обидва "вирушили у свій останній політ, здійснивши свій останній подвиг".

Професія військового льотчика пов’язана з високими ризиками та вимагає щоденної мужності. Кожен політ - чи то виконання завдання державного значення, чи то польоти з метою підготовки та вдосконалення льотної майстерності - залишається відповідальною та небезпечною справою

 - йдеться в дописі.

Контекст

російське міністерство оборони повідомляло про втрату літака Су-30 21 жовтня під час тренувального польоту у калінінградській області. Однак там додали, що екіпаж нібито катапультувався і його життю загрози нема.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, які є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України.

Євген Устименко

Світ
Війна в Україні
Калінінградська область
Су-30
Су-34
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна