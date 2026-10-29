У росії підтвердили загибель двох пілотів Су-30 після польоту 21 жовтня

У росії повідомили про загибель двох пілотів літака Су-30 під час польоту 21 жовтня. Водночас російське міноборони запевняло, що їхньому життю нічого не загрожує. Про загибель пілотів повідомили у пілотажній групі "русские витязи", передає УНН.

Деталі

Загиблими є полковник олег єрофєєв і підполковник володимир кочетов. Причини смерті наразі невідомі, але у пілотажній групі заявили, що обидва "вирушили у свій останній політ, здійснивши свій останній подвиг".

Професія військового льотчика пов’язана з високими ризиками та вимагає щоденної мужності. Кожен політ - чи то виконання завдання державного значення, чи то польоти з метою підготовки та вдосконалення льотної майстерності - залишається відповідальною та небезпечною справою - йдеться в дописі.

Контекст

російське міністерство оборони повідомляло про втрату літака Су-30 21 жовтня під час тренувального польоту у калінінградській області. Однак там додали, що екіпаж нібито катапультувався і його життю загрози нема.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, які є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України.