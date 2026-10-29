росія має близько 140 літаків Су-34 різних модифікацій - ГУР

На озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, які є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.

Винищувачі-бомбардувальники Су-34 - один із ключових компонентів ударної авіації держави-агресора росії у війні проти України. Їхнє застосування як носіїв керованих авіаційних бомб дало змогу окупаційній армії розширити можливості ураження наземних цілей, зокрема в районах активних бойових дій та прифронтових населених пунктах

У розвідці зазначають, що попри значні бойові втрати, росія продовжує виробництво й модернізацію Су-34, намагаючись підтримувати чисельність авіаційного парку та зберігати інтенсивність ракетно-бомбових ударів.

Водночас можливості подальшого нарощування цього потенціалу залежать від виробничих потужностей, доступності технологічних компонентів і здатності російського ВПК компенсувати втрати.

Станом на 22 жовтня 2026 року на озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, включно з модернізованими Су-34М (Су-34НВО)

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 літаки цього типу знищеними, ще сім зазнали пошкоджень.

Такі втрати - доволі суттєві для авіаційного парку агресора, відновлення якого потребує тривалого виробничого циклу, значних фінансових ресурсів і спеціалізованої промислової кооперації. Для порівняння: кількість знищених Су-34 еквівалентна приблизно 2,5–3 рокам їхнього виробництва за оцінюваних потужностей у 14-18 літаків щорічно