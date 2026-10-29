росія має близько 140 літаків Су-34 різних модифікацій - ГУР
Київ • УНН
рф має близько 140 Су-34 і продовжує їх виробництво. Від початку вторгнення знищено 43 літаки, ще сім пошкоджено.
На озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, які є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
Деталі
Винищувачі-бомбардувальники Су-34 - один із ключових компонентів ударної авіації держави-агресора росії у війні проти України. Їхнє застосування як носіїв керованих авіаційних бомб дало змогу окупаційній армії розширити можливості ураження наземних цілей, зокрема в районах активних бойових дій та прифронтових населених пунктах
У розвідці зазначають, що попри значні бойові втрати, росія продовжує виробництво й модернізацію Су-34, намагаючись підтримувати чисельність авіаційного парку та зберігати інтенсивність ракетно-бомбових ударів.
Водночас можливості подальшого нарощування цього потенціалу залежать від виробничих потужностей, доступності технологічних компонентів і здатності російського ВПК компенсувати втрати.
Станом на 22 жовтня 2026 року на озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, включно з модернізованими Су-34М (Су-34НВО)
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 літаки цього типу знищеними, ще сім зазнали пошкоджень.
Такі втрати - доволі суттєві для авіаційного парку агресора, відновлення якого потребує тривалого виробничого циклу, значних фінансових ресурсів і спеціалізованої промислової кооперації. Для порівняння: кількість знищених Су-34 еквівалентна приблизно 2,5–3 рокам їхнього виробництва за оцінюваних потужностей у 14-18 літаків щорічно
Упродовж повномасштабної війни росії проти України роль Су-34 в ударній авіації агресора зазнала істотної трансформації. На початковому етапі вторгнення ці літаки переважно застосовували для бомбардування наземних цілей некерованими авіабомбами, зокрема ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 і бетонобійними БетАБ-500.
Використання такого озброєння вимагало наближення до цілей, що підвищувало вразливість літаків до українських засобів протиповітряної оборони.
Паралельно Су-34 почали використовувати як носії керованих авіаційних ракет Х-31 і Х-59, а також в окремих випадках - протикорабельних Х-35У для ураження наземних об'єктів.
Нагадаємо
Військово-морські сили ЗСУ знищили 4 російських бомбардувальників Су-34 та ще два було пошкоджено на території аеропорту "Борисоглєбськ". Даний літак - це глибоко модернізована версія базового фронтового бомбардувальника Су-34, яку рф запускала у серійне виробництво з 2020 року. Завдяки новим підвісним точкам, цей борт є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України.