росія має близько 140 літаків Су-34 різних модифікацій - ГУР

$45.590.0150.770.09
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 1386 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
12:58 • 7446 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
12:13 • 12900 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
12:06 • 11231 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
10:46 • 13102 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
10:33 • 13783 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
09:33 • 16011 перегляди
У Дніпрі рф вдарила по електропотягу, велика кількість загиблих
08:33 • 18374 перегляди
Українська делегація виїхала в напрямку Олешок - Лубінець
29 жовтня, 06:19 • 29002 перегляди
росія атакувала Україну 112 дронами, знищено 75% реактивних
29 жовтня, 05:58 • 26421 перегляди
Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на РівненщиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.9м/с
56%
757мм
Популярнi новини
У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"29 жовтня, 05:05 • 26862 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 24803 перегляди
КНДР запустила до 10 балістичних ракет після візиту Кім Чен Ина до Китаю29 жовтня, 06:45 • 13088 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 33660 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo09:14 • 11418 перегляди
Публікації
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців14:30 • 16 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
14:18 • 1350 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше11:49 • 10778 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 33791 перегляди
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 51344 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Кременчук
Реклама
УНН Lite
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво14:15 • 304 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC13:11 • 2646 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується10:25 • 9764 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo09:14 • 11511 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 24893 перегляди
Актуальне
Фільм
Шахед-136
Техніка
Financial Times
Су-34

росія має близько 140 літаків Су-34 різних модифікацій - ГУР

Київ • УНН

 • 650 перегляди

рф має близько 140 Су-34 і продовжує їх виробництво. Від початку вторгнення знищено 43 літаки, ще сім пошкоджено.

росія має близько 140 літаків Су-34 різних модифікацій - ГУР

На озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, які є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.

Деталі

Винищувачі-бомбардувальники Су-34 - один із ключових компонентів ударної авіації держави-агресора росії у війні проти України. Їхнє застосування як носіїв керованих авіаційних бомб дало змогу окупаційній армії розширити можливості ураження наземних цілей, зокрема в районах активних бойових дій та прифронтових населених пунктах

- заявили в ГУР.

У розвідці зазначають, що попри значні бойові втрати, росія продовжує виробництво й модернізацію Су-34, намагаючись підтримувати чисельність авіаційного парку та зберігати інтенсивність ракетно-бомбових ударів.

Водночас можливості подальшого нарощування цього потенціалу залежать від виробничих потужностей, доступності технологічних компонентів і здатності російського ВПК компенсувати втрати.

Станом на 22 жовтня 2026 року на озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, включно з модернізованими Су-34М (Су-34НВО)

- зазначили в ГУР.

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 літаки цього типу знищеними, ще сім зазнали пошкоджень.

Такі втрати - доволі суттєві для авіаційного парку агресора, відновлення якого потребує тривалого виробничого циклу, значних фінансових ресурсів і спеціалізованої промислової кооперації. Для порівняння: кількість знищених Су-34 еквівалентна приблизно 2,5–3 рокам їхнього виробництва за оцінюваних потужностей у 14-18 літаків щорічно

- наголосили у ГУР. 

Упродовж повномасштабної війни росії проти України роль Су-34 в ударній авіації агресора зазнала істотної трансформації. На початковому етапі вторгнення ці літаки переважно застосовували для бомбардування наземних цілей некерованими авіабомбами, зокрема ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 і бетонобійними БетАБ-500.

Використання такого озброєння вимагало наближення до цілей, що підвищувало вразливість літаків до українських засобів протиповітряної оборони.

Паралельно Су-34 почали використовувати як носії керованих авіаційних ракет Х-31 і Х-59, а також в окремих випадках - протикорабельних Х-35У для ураження наземних об'єктів.

Нагадаємо

Військово-морські сили ЗСУ знищили 4 російських бомбардувальників Су-34 та ще два було пошкоджено на території аеропорту "Борисоглєбськ". Даний літак - це глибоко модернізована версія базового фронтового бомбардувальника Су-34, яку рф запускала у серійне виробництво з 2020 року. Завдяки новим підвісним точкам, цей борт є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
Су-34
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Х-59
Україна