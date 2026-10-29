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Су-34

россия имеет около 140 самолётов Су-34 различных модификаций - ГУР

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

рф имеет около 140 Су-34 и продолжает их производство. С начала вторжения уничтожены 43 самолёта, ещё семь повреждены.

россия имеет около 140 самолётов Су-34 различных модификаций - ГУР

На вооружении воздушно-космических сил рф находится около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций, которые являются основным носителем КАБов и высокоточных ракет, которыми враг атакует прифронтовые регионы Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.

Детали

Истребители-бомбардировщики Су-34 - один из ключевых компонентов ударной авиации государства-агрессора россии в войне против Украины. Их применение в качестве носителей управляемых авиационных бомб позволило оккупационной армии расширить возможности поражения наземных целей, в частности в районах активных боевых действий и прифронтовых населенных пунктах

- заявили в ГУР.

В разведке отмечают, что, несмотря на значительные боевые потери, россия продолжает производство и модернизацию Су-34, пытаясь поддерживать численность авиационного парка и сохранять интенсивность ракетно-бомбовых ударов.

Вместе с тем возможности дальнейшего наращивания этого потенциала зависят от производственных мощностей, доступности технологических компонентов и способности российского ВПК компенсировать потери.

По состоянию на 22 октября 2026 года на вооружении воздушно-космических сил рф находится около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций, включая модернизированные Су-34М (Су-34НВО)

- отметили в ГУР.

С начала полномасштабного вторжения россия потеряла 43 самолета этого типа уничтоженными, еще семь получили повреждения.

Такие потери - довольно существенны для авиационного парка агрессора, восстановление которого требует длительного производственного цикла, значительных финансовых ресурсов и специализированной промышленной кооперации. Для сравнения: количество уничтоженных Су-34 эквивалентно примерно 2,5–3 годам их производства при оцениваемых мощностях в 14–18 самолетов ежегодно

- подчеркнули в ГУР. 

В течение полномасштабной войны россии против Украины роль Су-34 в ударной авиации агрессора претерпела существенную трансформацию. На начальном этапе вторжения эти самолеты преимущественно применяли для бомбардировки наземных целей неуправляемыми авиабомбами, в частности ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 и бетонобойными БетАБ-500.

Использование такого вооружения требовало приближения к целям, что повышало уязвимость самолетов для украинских средств противовоздушной обороны.

Параллельно Су-34 начали использовать в качестве носителей управляемых авиационных ракет Х-31 и Х-59, а также в отдельных случаях - противокорабельных Х-35У для поражения наземных объектов.

Напомним

Военно-морские силы ВСУ уничтожили 4 российских бомбардировщика Су-34, еще два были повреждены на территории аэропорта "Борисоглебск". Данный самолет - это глубоко модернизированная версия базового фронтового бомбардировщика Су-34, которую рф запустила в серийное производство с 2020 года. Благодаря новым подвесным точкам этот борт является основным носителем КАБов и высокоточных ракет, которыми враг атакует прифронтовые регионы Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Су-34
Главное управление разведки Украины
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Украина