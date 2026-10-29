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В россии подтвердили гибель двух пилотов Су-30 после полёта 21 октября

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

Пилотажная группа "русские витязи" сообщила о гибели двух пилотов Су-30. Ранее Минобороны рф заявляло, что экипаж катапультировался.

В россии подтвердили гибель двух пилотов Су-30 после полёта 21 октября

В россии сообщили о гибели двух пилотов самолёта Су-30 во время полёта 21 октября. В то же время российское минобороны уверяло, что их жизни ничего не угрожает. О гибели пилотов сообщили в пилотажной группе "русские витязи", передаёт УНН.

Детали

Погибшими являются полковник олег ерофеев и подполковник владимир кочетов. Причины смерти пока неизвестны, однако в пилотажной группе заявили, что оба "отправились в свой последний полёт, совершив свой последний подвиг".

Профессия военного лётчика связана с высокими рисками и требует ежедневного мужества. Каждый полёт - будь то выполнение задания государственного значения или полёты с целью подготовки и совершенствования лётного мастерства - остаётся ответственным и опасным делом

- говорится в сообщении.

Контекст

российское министерство обороны сообщало о потере самолёта Су-30 21 октября во время тренировочного полёта в калининградской области. Однако там добавили, что экипаж якобы катапультировался и его жизни ничего не угрожает.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на вооружении воздушно-космических сил рф находится около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций, которые являются основным носителем КАБов и высокоточных ракет, которыми враг атакует прифронтовые регионы Украины.

Евгений Устименко

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