От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиацию

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине авиационный арсенал в мире, включая новейшие стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Однако уже в конце 1990-х годов под давлением Запада часть самолетов порезали на металлолом, а еще часть в ноябре 1999 года была передана России в обмен на списание долгов за газ, пишет УНН.

Состояние авиации на август 1991 года

На конец 1991 года на территории Украины вследствие распада СССР осталась стратегическая группировка войск (сил) в составе трех военных округов (Прикарпатского, Киевского и Одесского), а также Черноморский флот.

По имеющейся информации, на территории Украины дислоцировались:

3 общевойсковые и 2 танковые армии;

армейский корпус;

четыре воздушные армии;

отдельная армия противовоздушной обороны (9 бригад ПВО);

43-я ракетная армия стратегических ядерных сил СССР;

Черноморский флот с корабельным составом более 850 судов (боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в т. ч. уникальные суда "Академик Сергей Королев" и флагман космического флота "Космонавт Юрий Гагарин");

два узла системы предупреждения о ракетном нападении, другие воинские формирования.

Общая численность личного состава составляла более 800 тыс.; более 9 тыс. единиц танков, более 11 тыс. единиц бронированных машин пехоты и десанта, около 3 тыс. летательных аппаратов, из которых 1090 — боевые самолеты: истребители Су-27, МиГ-29; бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25; 25 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и 19 Ту-160, а также около 200 единиц других бомбардировщиков, в частности бомбардировщики Ту-22 различных модификаций; разведывательные Су-24МР, военно-транспортные самолеты и т. д., 900 вертолетов (ударные Ми-24, многоцелевые Ми-8 и т. д., из которых 330 боевые), более 850 кораблей и судов обеспечения.

Фото: Ту-160 "Белый лебедь"

Передача стратегической авиации за газ

Однако 8 октября 1999 года Украина и Россия в Ялте подписали договор, согласно которому Украина должна была передать России 8 Ту-160, 3 Ту-95 и 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 в рамках "газового соглашения".

2 ноября 1999 года Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Валерием Пустовойтенко без согласования с Верховной радой утвердил соглашение между правительством РФ и Украины, согласно которому Киев передал Москве 8 Ту-160, 3 Ту-95 и 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 в счет платежей по задолженности НАК "Нафтогаз Украины" перед ОАО "Газпром" на сумму 275 млн долларов.

В 2019 году Временная следственная комиссия ВР, созданная для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы, установила, что указанная сумма была явно несоразмерна стоимости переданного имущества.

Как уже отмечалось, Украина имела 19 Ту-160 и 25 Ту-95МС, из которых России были переданы соответственно 8 и 3 единицы. Остальные самолеты порезали на металлолом по программе Нанна—Лугара. В частности, 10 самолетов были утилизированы в 1998–2001 годах на аэродроме в Прилуках Черниговской области. Процесс уничтожения первого украинского Ту-160 начался 16 ноября 1998 года в присутствии американских сенаторов.

Фото: Ту-160 с бортовым номером 32 разбирают на авиабазе в Прилуках. 2001 год.

19 Ту-95МС были утилизированы на авиабазах в Узине и Белой Церкви. Также один Ту-160 (бортовой номер 26) в 2000 году перелетел из Прилук в Полтаву. Сейчас он является экспонатом Музея тяжелой бомбардировочной авиации. Там же размещен один Ту-95МС, а еще один был оставлен на базе в Узине в качестве учебно-тренировочного или музейно-демонстрационного планера, после чего утилизирован.

Фото: Ту-95МС "Медведь"

5 ноября 1999 года состоялся первый перелет — с аэродрома в Прилуках на российскую авиабазу "Энгельс" вылетел первый Ту-160. Передача остальных самолетов и оборудования завершилась в феврале 2000 года.

Это — оружие, которое определяет и политический потенциал государства, и военный, а также позволяет разговаривать на равных с любым партнёром. Если потенциал этого стратегического авиационного комплекса позволяет держать под контролем территории почти на всех континентах, то это говорит о том, что, вероятно, не очень осознанно некоторые ответственные лица и правительства, и наших министерств подошли к этому вопросу. В своё время самолёты могли быть переоборудованы под обычные средства поражения. И такие проекты даже разрабатывались здесь, на Прилукской авиабазе — говорил в 1999 году последний командир украинского авиаполка Ту-160 Сергей Осипов.

Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии УНН отметил, что Ту-160 — это сверхзвуковой бомбардировщик, который может изменять форму крыла для увеличения скорости полёта. Может выполнять полёт на так называемой сверхзвуковой скорости, то есть более 1000 км в час, и запускать так называемые сверхзвуковые ракеты, то есть фактически речь идёт о ракетах со скоростью от 1 000 до 1,5 и более тысяч километров в час.

Во-вторых, если говорить о самолётах Ту-95МС, то речь фактически идёт о достаточно старой платформе, это турбовинтовой самолёт, но его ключевая особенность и преимущество — относительно значительно меньшее потребление топлива, возможность осуществлять полёты на очень большие расстояния.

Ракеты Х-55 — это фактически крылатая ракета большой дальности, дальность её действия — до 2,5 тысячи километров. Она может иметь как ядерную, так и неядерную боевую часть. Это фактически ракеты наступательного действия. Их задача — проходить систему противовоздушной обороны и уничтожать её.

Если говорить о важности именно для России, то фактически основная часть самих современных и новых самолётов Ту-160 базировалась именно в Украине, в Прилуках. И поэтому Россия была заинтересована получить эти самолёты, потому что речь шла не просто о ещё одних самолётах Ту-160, а о самых современных, новейших, фактически с наибольшим запасом лётного ресурса. Если говорить о Ту-95… хотя Россия была основным эксплуатантом этих самолётов, но на момент распада СССР значительная часть этих самолётов находилась в Украине. Поэтому фактически они остались в Украине. На тот момент, до момента передачи, в целом с 1091 года Украина имела там более 1600 ракет Х-55 и более 40 самолётов стратегической авиации, из которых 19 Ту-160 и 25 Ту-95. Россия же в то время имела лишь несколько самолётов Ту-160 — отметил Долинце.

Могла ли Украина отказаться от передачи самолётов?

По его словам, с момента, когда на Украину начали давить западные партнёры, чтобы фактически её разоружить, и Киев избавился от ядерного оружия, одновременно с этим речь шла не только о самих ядерных боеголовках, речь шла о самолётах-носителях ядерного оружия, о ракетах-носителях тактического и ядерного оружия.

Конечно, самолёты Ту-95, Ту-160, ракеты Х-55 — это тот перечень, который подпадал под понимание западного мира как элементы фактически ядерного вооружения, и Украина, если не хочет попасть под санкции, хочет получить хотя бы какую-то поддержку или помощь Запада, должна отказаться от этого оружия — добавляет Долинце.

Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета

Как уже отмечалось, Украина имела более 40 самолётов такого типа, однако Россия получила лишь часть из них.

Почему? Потому что к моменту передачи России самолётов в 1999 году часть из них уже была уничтожена, разобрана и фактически разрезана на части. Существует достаточно большое количество кадров, где специальная техника, которую финансировали западные страны, приезжала и фактически разрезала эти самолёты на металл. Конечно, никто в Украине стоимость этих самолётов не компенсировал. Фактически там предоставлялись какие-то минимальные средства по цене металлолома, возможно. И то лишь для компенсации расходов на уничтожение этих бортов — отмечает эксперт.

Он подчёркивает, что если говорить об альтернативах, то Украина, во-первых, вряд ли могла содержать эти самолёты, поскольку техническое обслуживание и ремонт фактически полностью базировались на территории России.

Во-вторых, по словам эксперта, для этих самолётов необходимо было иметь полный комплект соответствующей технической документации, и это тоже открытый вопрос — была ли хотя бы часть этой документации.

Мы должны понимать, что для их эксплуатации необходимы соответствующие лётно-испытательные средства, учебные центры, которые могли бы готовить пилотов для эксплуатации этих самолётов. Ведь за 10–15 или 20 лет фактически не осталось никого, кто мог бы управлять этими авиационными платформами. Ещё одна важная составляющая… мы должны понимать, что это не простой пассажирский или какой-то транспортный самолёт. Его невозможно использовать для каких-либо невоенных целей. То есть фактически речь идёт о том, что постоянно пришлось бы тратить сотни миллионов долларов на содержание такого авиапарка, что в тот момент Украина вряд ли могла бы себе позволить, учитывая и без того непростую ситуацию с бюджетными средствами — резюмировал эксперт.

Сколько Россия может иметь самолётов Ту-160 и Ту-95МС

В августе издание Defense Express со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщало, что после поражения стратегического бомбардировщика Ту-95МС на авиабазе "Энгельс" в России могло остаться около 37 боеспособных самолётов этого типа.

РФ имеет 18 Ту-160 в строю, но для ударов по Украине использует только семь - Defense Express

Также Defense Express со ссылкой на данные аналитика AviVector сообщало, что Россия формально имеет на вооружении 18 стратегических бомбардировщиков Ту-160, однако для ракетных ударов по Украине фактически использует только семь самолётов этого типа.

В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express

С начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 10 до 15 самолётов Ту-95 различных модификаций. С декабря 2022 года аэропорт Энгельс-2 стал регулярной целью для украинских беспилотников. Первые удары 5 и 26 декабря 2022 года повредили Ту-95МС и привели к гибели техников.

В 2025 году в результате спецоперации СБУ "Паутина" Россия потеряла до 8 самолётов на аэродроме Белая Иркутской области.

17 июля этого года Силами СБУ был уничтожен военный самолёт Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по Украине.

28 августа Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ, российского самолёта-ракетоносца Ту-95МС в Энгельсе, а также ответные действия в Чёрном море.

Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ и Ту-95МС в энгельсе