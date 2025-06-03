Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил, по итогам спецоперации СБУ "Паутина", что общие потери оккупантов составляют 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов, пишет УНН.
Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах рф в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года. После обработки дополнительной информации из разных источников и ее верификации, что требовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов
Таким образом в Генштабе опубликовали уточненную по состоянию на 16.00 03.06.2025 таблицу общих потерь врага.
Завтра информация об общих потерях противника будет подаваться в обычном режиме, указали в Генштабе.
Ранее
В СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация врага ориентировочной стоимостью 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.
Предварительно было известно, что задело 41 самолет. Позже в ЦПД СНБО сообщили, что уничтожено минимум 13 российских самолетов.