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Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета

Киев • УНН

 • 2004 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.

Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, по итогам спецоперации СБУ "Паутина", что общие потери оккупантов составляют 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов, пишет УНН.

Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах рф в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года. После обработки дополнительной информации из разных источников и ее верификации, что требовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов

- сообщили в Генштабе.

Таким образом в Генштабе опубликовали уточненную по состоянию на 16.00 03.06.2025 таблицу общих потерь врага.

Завтра информация об общих потерях противника будет подаваться в обычном режиме, указали в Генштабе.

Ранее

В СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация врага ориентировочной стоимостью 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.

Предварительно было известно, что задело 41 самолет. Позже в ЦПД СНБО сообщили, что уничтожено минимум 13 российских самолетов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
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