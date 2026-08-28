Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ и Ту-95МС в энгельсе
Киев • УНН
Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Ярославском регионе и ракетоносца Ту-95МС в Энгельсе. Также сообщено об ответных действиях в Чёрном море.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ, российского самолёта-ракетоносца Ту-95МС в Энгельсе, а также ответные действия в Чёрном море, пишет УНН.
За эти сутки воины Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Ярославском регионе. Расстояние — 1000 километров от линии фронта. Были и наши справедливые ответы на российскую войну в Чёрном море. В российском Энгельсе воины "Альфы" СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие самолёты наносят удары по Украине
Президент поблагодарил "за меткость всех наших воинов". "Это всё ответ на их удары. россияне должны чувствовать, что такое их война", — указал он.
Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших российских НПЗ в ярославле28.08.26, 11:06 • 1348 просмотров