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Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ и Ту-95МС в энгельсе

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Ярославском регионе и ракетоносца Ту-95МС в Энгельсе. Также сообщено об ответных действиях в Чёрном море.

Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ и Ту-95МС в энгельсе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ, российского самолёта-ракетоносца Ту-95МС в Энгельсе, а также ответные действия в Чёрном море, пишет УНН.

За эти сутки воины Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Ярославском регионе. Расстояние — 1000 километров от линии фронта. Были и наши справедливые ответы на российскую войну в Чёрном море. В российском Энгельсе воины "Альфы" СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие самолёты наносят удары по Украине

— написал Зеленский в соцсетях.

Президент поблагодарил "за меткость всех наших воинов". "Это всё ответ на их удары. россияне должны чувствовать, что такое их война", — указал он.

Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших российских НПЗ в ярославле28.08.26, 11:06 • 1348 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Ту-95
Служба безопасности Украины
Черное море
Владимир Зеленский
Украина