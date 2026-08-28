Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших российских НПЗ в ярославле
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в ярославле в ночь на 28 августа. На заводе зафиксировали пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле, пишет УНН.
В ночь на 28 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области рф. На территории предприятия зафиксирован пожар
Степень причинённого ущерба уточняется.
"Славнефть-ЯНОС", как указано, — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф, входящее в состав ПАО "Славнефть". Мощность завода составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет полный цикл переработки нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, смазочные материалы и другую нефтепродукцию. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооружённых сил рф.
Военные с помощью дронов FP-1 поразили Ярославский НПЗ - Fire Point 28.08.26, 08:38 • 2454 просмотра