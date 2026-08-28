Военные с помощью дронов FP-1 поразили Ярославский НПЗ - Fire Point
Киев • УНН
Силы обороны Украины атаковали Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС» дронами FP-1. Завод способен перерабатывать около 15 млн тонн нефти ежегодно.
Силы обороны Украины с помощью дальнобойных БпЛА FP-1 поразили Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС"), который является одним из крупнейших заводов в россии. Об этом сообщила украинская компания Fire Point, пишет УНН.
"Силы обороны Украины поразили Ярославский НПЗ с помощью БпЛА FP-1", — говорится в сообщении.
В Fire Point добавили, что Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии. Его мощность — около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты.
Напомним
Силы обороны неоднократно атаковали российскую нефтеперерабатывающую отрасль. Только в конце августа с помощью FP-1 военные поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нанесли удар по Афипскому НПЗ в краснодарском крае рф.
22 августа этими же дальнобойными дронами поразили Новокуйбышевский НПЗ и первый логистический хаб российского маркетплейса Ozon в Самарской области рф. В Минобороны Украины отметили, что после ударов по Wildberries настала очередь Ozon.
СЕО и СТО Fire Point Ирина Терех отметила, что Украина способна оказать на врага реальное влияние, а россияне понимают исключительно язык силы.