Генштаб підтвердив ураження великого НПЗ "лукойлу" у кстово
Київ • УНН
У кстово після ураження спалахнула пожежа на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Збитки уточнюють.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", пише УНН.
У ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області рф. Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу
Ступінь завданих збитків уточнюється.
ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", як вказано, – одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф, що входить до групи "Лукойл". Потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire Point26.08.26, 08:39 • 20158 переглядiв