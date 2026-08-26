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Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire Point

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Сили оборони уразили НПЗ у нижньогородській області та логістичного хабу Wildberries у тамбовській області.

Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire Point

Cили оборони України вночі уразили за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижньогородській області і логістичний хаб Wildberries у Тамбовській області рф. Про це повідомила компанія-виробник далекобійних дронів Fire Point, пише УНН.

"Сили оборони України уразили одразу дві цілі в рф за допомогою БпЛА FP-1", - йдеться в повідомленні.

У Fire Point зазначили, що НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", розташований у Кстові Нижньогородської області, має потужність близько 17 млн тонн нафти на рік.

Логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області – площею близько 108 000 м², розрахований на зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Додамо

Напередодні українські військові за допомогою FP-1 завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї рф. Вночі 22 серпня цими ж далекобійними дронами уразили Новокуйбишевський НПЗ та перший логістичний хаб російського маркетплейсу Ozon у Самарській області рф. У Міноборони України зазначили, що після після ударів по Wildberries настала черга Ozon.

Раніше Сили оборони України вивели з ладу більшість великих логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. Одна з останніх цілей - логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries - 250 тис. кв. м.

За оцінками аналітиків лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 млрд рублів (1,24 млрд дол.), а в гіршому випадку - 200 млрд (2,45 млрд дол.). Крім того, через відтік продавців, багато з яких миттєво втратили бізнес і товари на сотні мільярдів рублів, обіг Wildberries вже скоротився на чверть.

Видання The Bell повідомляє, що загальна потреба Wildberries у коштах може сягати 1,3 трильйона рублів (16,36 млрд дол.). Щонайменше на таку суму компанії доведеться збільшити борг. Маркетплейс запросив допомоги в держави, але поки не зрозуміло, в якому обсязі надійде фінансування, адже дефіцит федерального бюджету вже сягнув 5,7 трлн рублів, що в 1,5 раза перевищує план на весь рік.

СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех зазначила, що Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили.

Євген Царенко

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