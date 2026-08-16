Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?

Сили оборони вивели з 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. У ніч на 16 серпня дронами FP-1 був уражений найбільший за площею склад компанії у Коледино, пише УНН.

"Дика ягідка" на трильйон

"У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч м²", - повідомили у Міністерстві оборони України.

Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку рф принесла в Україну. Склад у Коледино став 7 з найбільших складів Wildberries, що припинив роботу через ураження українськими дронами. Загалом же ураження зазнали більше десятка логістичних хабів компанії.

За оцінками аналітиків лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 млрд рублів (1,24 млрд дол.), а в гіршому випадку — 200 млрд (2,45 млрд дол.).

Видання The Bell повідомляє, що загальна потреба Wildberries у коштах може сягати 1,3 трильйона рублів (16,36 млрд дол.). Щонайменше на таку суму компанії доведеться збільшити борг, щоб "перевинайти себе".

Крім того, через відтік продавців, багато з яких миттєво втратили бізнес і товари на сотні мільярдів рублів, обіг Wildberries, за даними The Bell, вже скоротився на чверть. А це, окрім прямих збитків, зламало ключовий фінансовий хребет бізнес-імперії. Річ у тім, що Wildberries отримує кошти від покупця одразу після покупки, але перераховує їх продавцеві лише за кілька тижнів. Увесь цей час вони залишаються в оборотному капіталі компанії, за рахунок якого оплачуються поточні витрати та знижки.

Але це працює, доки зростає оборот, — описує схему джерело The Bell: "Був оборот 100 млрд, ти витратив 50 млрд на знижки, але оборот зріс до 200 млрд". Коли ж обороти падають, піраміда починає руйнуватися.

Від ударів по НПЗ до краху банків: як Україна переходить до системного руйнування російської економіки

Чи є в Росії можливості врятувати Wildberries

Видання The Moscow Times стверджує, що уряд РФ наразі пакет підтримки, що стосуватиметься продавців: їм можуть надати податкові канікули та пільгові кредити, а самому маркетплейсу — дозволять використовувати склади "Пошти Росії" замість згорілих логістичних хабів. Ймовірно компанія отримає пільговий кредит.

Але тут постає питання звідки взяти трильйон рублів, якщо дефіцит федерального бюджету вже сягнув 5,7 трлн рублів, що в 1,5 раза перевищує план на весь рік. Та припускаємо, що кредитування все ж буде, хоча, очевидно, і не в необхідному компанії обсязі. І ось тут все стає ще цікавішим, адже державна позика ймовірно надаватиметься через банк ВТБ.

Чи може Wildberries потягти на дно фінансовий сектор рф?

ВТБ вже давно активно співпрацює з маркетплейсом.

За словами Дениса Штілермана – головного конструктора та співвласника української компанії-виробника далекобійного озброєння Fire Point, удари по Wildberries та його найближчому конкуренту маркетплейсу Ozon, можуть похитнути фінансову систему рф.

"Зараз нам потрібно добити Wildberries і Ozon, це обов'язково. Це спричинить крах банківської системи – це одні з основних позичальників", – пояснив він.

За словами Штілермана, Wildberries є одним із найбільших корпоративних позичальників у росії, а російський державний банк ВТБ зробив ставку саме на розвиток цього маркетплейсу.

"У ВТБ і так були справи не дуже, а зараз трильйони рублів кредитів виявляться безповоротно втраченими. І це може покласти другий найбільший банк у росії. І це потрібно продовжувати", – переконаний головний конструктор Fire Point.

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Економіст Віталій Шапран у коментарі УНН також підтвердив, що банк та маркетплейс тісно співпрацюють.

"ВТБ планував закрити діру в балансі за рахунок Wildberries, в свою чергу Wildberries користувався послугами страховиків, які були під контролем ВТБ. Атака на Wildberries зірвала поточні плани ВТБ, це встановлений факт", - каже він.

Фінансові показники установи погіршувалися ще до початку атак і продовжують падати. Банк уже повідомив про погіршення результатів: чистий прибуток за перше півріччя виявився майже на 20% нижчим за прогнозований, а очікування на другу половину року також були переглянуті у бік суттєвого зниження. Окрім того, банк вже почав обмежувати вкладникам доступ до грошей. За словами Шапрана, це вимушений захід, але він може бути довгостроковим.

За словами економіста, ВТБ може отримати ліквідність від російського Центробанку, однак той не поспішає щось робити, оскільки це дорого.

Маркетплейси та сейлери вже перебували у досить невигідному становищі через здорожчання логістики після атак на НПЗ. А тепер обороти торгових майданчиків впали за різними оцінками щонайменше на 10%. Тисячі росіян опинилися без роботи, кошти багатьох малих підприємців заморожені, товар або знищений або є проблеми з його доставкою.

Оцінки аналітиків щодо масштабності наслідків атак по складській інфраструктурі маркетплейсів різняться. Чи спричинить це масштабний крах банківської системи саме по собі – навряд. Але дестабілізації очікувати варто, хоча б тому, що фінансовому сектору доведеться стикнутися з валом непрацюючих кредитів. Плюс – формується додатковий соціально-економічний ефект від втрат, які несуть прості росіяни.

Російська економіка, що перебуває під впливом санкцій, вже зазнала суттєвого удару від уражень об'єктів нафтопереробної галузі. Дефіцит внутрішнього споживання пального досягає 35%. Тепер же захитався і фінансовий сектор.

"У кремля немає ніяких інструментів стабілізації, окрім як домовленостей з Іраном та хуситами дестабілізувати Близький Схід для зростання цін на нафту. Поточна економічна криза в рф зайшла дуже далеко і, як показує перше півріччя 2026 року, лікувати цю кризу можна високими цінами на російську нафту, але протягом досить тривалого періоду часу - від 6 місяців. Навряд чи це вдасться кремлю", - вважає Віталій Шапран.