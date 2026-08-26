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Генштаб подтвердил поражение крупного НПЗ "лукойла" в кстово

Киев • УНН

 • 270 просмотра

В кстово после поражения вспыхнул пожар на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Ущерб уточняется.

Генштаб подтвердил поражение крупного НПЗ "лукойла" в кстово

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", пишет УНН.

В ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области рф. Подтверждается поражение цели с последующим пожаром на территории завода

- сообщили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", как указано, — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф, входящее в группу "Лукойл". Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, серу и другую нефтепродукцию. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф.

Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire Point26.08.26, 08:39 • 20184 просмотра

Юлия Шрамко

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