Генштаб подтвердил поражение крупного НПЗ "лукойла" в кстово
Киев • УНН
В кстово после поражения вспыхнул пожар на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Ущерб уточняется.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", пишет УНН.
В ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области рф. Подтверждается поражение цели с последующим пожаром на территории завода
Степень нанесенного ущерба уточняется.
ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", как указано, — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф, входящее в группу "Лукойл". Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, серу и другую нефтепродукцию. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф.
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire Point26.08.26, 08:39 • 20184 просмотра