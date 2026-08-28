Генштаб підтвердив ураження одного із найбільших російських НПЗ в ярославлі
Київ • УНН
Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у ярославлі в ніч на 28 серпня. На заводі зафіксували пожежу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі, пише УНН.
У ніч на 28 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області рф. На території підприємства зафіксовано пожежу
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Славнефть-ЯНОС", як вказано, – одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.
Військові за допомогою дронів FP-1 уразили Ярославський НПЗ - Fire Point 28.08.26, 08:38 • 2884 перегляди