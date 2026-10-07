Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину

Фото:Travis Barker/Instagram

Барабанщик Blink-182 Тревіс Баркер опублікував фотографії з лікарняної палати, де його відвідали дружина Кортні Кардаш’ян та донька Алабама Баркер. Причину госпіталізації подружжя не розголошує. Про це повідомляє видання E! News, передає УНН.

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За інформацією видання, Тревіс Баркер опублікував в Instagram два фото з лікарні. На знімках він лежить на лікарняному ліжку в халаті та хірургічній шапочці. На першій фотографії поруч із ним сидить його 20-річна донька Алабама.

"Моя дівчинка прийшла до мене", - підписав фото Баркер.

Натомість, на другому знімку його дружина Кортні Кардаш’ян цілує музиканта, а на руці Тревіса видно манжету для вимірювання тиску.

"І моя прекрасна дружина поруч зі мною", - написав музикант.

Водночас, Кортні також опублікувала своє фото з Тревісом у власній історії, проте подробиці його перебування у госпіталі не розголошувала.

"Незрозуміло, скільки часу тривало перебування 50-річного музиканта в лікарні, оскільки в наступній історії він опублікував відео з дому, на якому його та Кортні дворічний син Роккі ходить у костюмі динозавра, а на задньому плані грає мелодія з "Парку Юрського періоду", – пише видання.

Нагадаємо

Кім Кардаш'ян зізналася, що перед початком роману із зіркою Формули-1 Льюїсом Гамільтоном протягом кількох років свідомо не шукала нових стосунків. Після розлучення з Каньє Вестом та короткого роману з Пітом Девідсоном вона хотіла зосередитися на собі, дітях і роботі.