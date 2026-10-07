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Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Барабанщик Blink-182 опублікував фото з лікарняної палати з дружиною Кортні Кардаш’ян і донькою. Причину госпіталізації не повідомили.

Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину
Фото:Travis Barker/Instagram

Барабанщик Blink-182 Тревіс Баркер опублікував фотографії з лікарняної палати, де його відвідали дружина Кортні Кардаш’ян та донька Алабама Баркер. Причину госпіталізації подружжя не розголошує. Про це повідомляє видання E! News, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, Тревіс Баркер опублікував в Instagram два фото з лікарні. На знімках він лежить на лікарняному ліжку в халаті та хірургічній шапочці. На першій фотографії поруч із ним сидить його 20-річна донька Алабама. 

"Моя дівчинка прийшла до мене", - підписав фото Баркер.

Натомість, на другому знімку його дружина Кортні Кардаш’ян цілує музиканта, а на руці Тревіса видно манжету для вимірювання тиску. 

"І моя прекрасна дружина поруч зі мною", - написав музикант. 

Водночас, Кортні також опублікувала своє фото з Тревісом у власній історії, проте подробиці його перебування у госпіталі не розголошувала.

"Незрозуміло, скільки часу тривало перебування 50-річного музиканта в лікарні, оскільки в наступній історії він опублікував відео з дому, на якому його та Кортні дворічний син Роккі ходить у костюмі динозавра, а  на задньому плані грає мелодія з "Парку Юрського періоду", – пише видання.

Нагадаємо

Кім Кардаш'ян зізналася, що перед початком роману із зіркою Формули-1 Льюїсом Гамільтоном протягом кількох років свідомо не шукала нових стосунків. Після розлучення з Каньє Вестом та короткого роману з Пітом Девідсоном вона хотіла зосередитися на собі, дітях і роботі. 

Алла Кіосак

УНН Lite
Музикант