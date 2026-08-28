Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ і Ту-95МС в енгельсі
Київ • УНН
Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Ярославському регіоні та ракетоносія Ту-95МС в енгельсі. Також повідомлено про відповіді в Чорному морі.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ, російського літака-ракетоносія Ту-95МС в Енгельсі, а також відповіді у Чорному морі, пише УНН.
За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробний завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі. В російському Енгельсі воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні
Президент подякував "за влучність усім нашим воїнам". "Це все відповідь на їхні удари. росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна", - вказав він.
Генштаб підтвердив ураження одного із найбільших російських НПЗ в ярославлі28.08.26, 11:06 • 1334 перегляди