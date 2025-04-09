Агенты "АТЕШ" нашли место скрытого хранения российской военной техники на захваченном предприятии Херсонщины. На объекте размещены
грузовики и БМП-2 под охраной взвода оккупантов.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1690 оккупантов, 7 танков, 29 артсистем и
другую технику врага.
93-я бригада "Холодный Яр" отбила масштабный механизированный штурм возле Клещеевки. Уничтожено 12 единиц вражеской техники,
включая 6 танков Т-72 и 6 БМП-2, бой длился 4 часа.
Агент движения "АТЕШ" в Урзуфе обнаружил колонну военной техники рф и замаскированный склад боеприпасов. На объекте находятся 4
единицы техники, включая БПМ-2, и подразделение охраны.
Украинские военные уничтожили БМП-2 россиян с экипажем и десантом в Волчанске. За сутки произошло 11 боевых столкновений, враг
потерял 137 человек и 33 единицы техники.
Террористы "вагнера" тренируют белорусскую армию, интегрируя Беларусь в аппарат кремля. Это свидетельствует о мягкой оккупации
некогда суверенной страны.
Украинские партизаны зафиксировали перемещение нескольких боевых машин пехоты БМП-2 в направлении Симферополя в Крыму, вероятно,
для ремонта.
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили 39 единиц российской военной техники и нейтрализовали 159 беспилотников.
Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2 и антенну связи в Херсонской
области. БМП-2 обстреливала украинские позиции на правом берегу области. Спецназовцы также сбили российский флаг, развевающийся на
антенне.