Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"

Украинские партизаны зафиксировали переброску нескольких БМП-2 в сторону Симферополя. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наши агенты зафиксировали переброску нескольких БМП-2 по Армянской трассе в сторону Симферополя, - говорится в сообщении.

Детали

Агенты предполагают, что техника перевозится в глубину полуострова для ремонта. Оккупанты не решаются создавать ремонтные базы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей из-за высокой вероятности их уничтожения.

Всю информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

Напомним

На фоне международной военной и финансовой помощи Украине оккупанты начали активизировать строительство фортификационных сооружений по всему Крыму.