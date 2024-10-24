Партизаны "АТЕШ" обнаружили замаскированный склад боеприпасов оккупантов на Запорожье

Агент партизанского движения "АТЕШ" из населенного пункта Урзуф, Запорожской области, обнаружил колонну военной техники российской армии на марше, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

По информации партизан, в результате слежки раскрыт замаскированный склад боеприпасов, который находится глубоко в области.

"Кроме самого склада было обнаружено 4 единицы техники, среди которых БПМ-2, а также небольшое подразделение войск, охраняющих указанный склад", - говорится в сообщении.

Вся информация была оперативно передана Силам обороны Украины, добавили в "АТЕШ".