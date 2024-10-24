Партизаны "АТЕШ" обнаружили замаскированный склад боеприпасов оккупантов на Запорожье
Киев • УНН
Агент движения "АТЕШ" в Урзуфе обнаружил колонну военной техники рф и замаскированный склад боеприпасов. На объекте находятся 4 единицы техники, включая БПМ-2, и подразделение охраны.
Агент партизанского движения "АТЕШ" из населенного пункта Урзуф, Запорожской области, обнаружил колонну военной техники российской армии на марше, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".
По информации партизан, в результате слежки раскрыт замаскированный склад боеприпасов, который находится глубоко в области.
"Кроме самого склада было обнаружено 4 единицы техники, среди которых БПМ-2, а также небольшое подразделение войск, охраняющих указанный склад", - говорится в сообщении.
Вся информация была оперативно передана Силам обороны Украины, добавили в "АТЕШ".