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Партизаны "АТЕШ" обнаружили замаскированный склад боеприпасов оккупантов на Запорожье

Партизаны "АТЕШ" обнаружили замаскированный склад боеприпасов оккупантов на Запорожье

Киев  •  УНН

14:59 • 6282 просмотра

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Агент движения "АТЕШ" в Урзуфе обнаружил колонну военной техники рф и замаскированный склад боеприпасов. На объекте находятся 4 единицы техники, включая БПМ-2, и подразделение охраны.

Агент партизанского движения "АТЕШ" из населенного пункта Урзуф, Запорожской области, обнаружил колонну военной техники российской армии на марше, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

По информации партизан, в результате слежки раскрыт замаскированный склад боеприпасов, который находится глубоко в области.

"Кроме самого склада было обнаружено 4 единицы техники, среди которых БПМ-2, а также небольшое подразделение войск, охраняющих указанный склад", - говорится в сообщении.

Вся информация была оперативно передана Силам обороны Украины, добавили в "АТЕШ".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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