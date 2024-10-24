Партизани "АТЕШ" виявили замаскований склад боєприпасів окупантів на Запоріжжі
Київ • УНН
Агент руху "АТЕШ" в Урзуфі виявив колону військової техніки рф та замаскований склад боєприпасів. На об'єкті знаходяться 4 одиниці техніки, включаючи БПМ-2, та підрозділ охорони.
Агент партизанського руху "АТЕШ" із населеного пункту Урзуф, Запорізької області, виявив колону військової техніки російської армії на марші, передає УНН із посиланням на "АТЕШ".
За інформацією партизанів, внаслідок стеження розкрито замаскований склад боєприпасів, який знаходиться глибоко в області.
"Окрім самого складу було виявлено 4 одиниці техніки, серед яких БПМ-2, а також невеликий підрозділ військ, що охороняють вказаний склад", - йдеться у повідомленні.
Усю інформацію було оперативно передано Силам оборони України, додали в "АТЕШ".