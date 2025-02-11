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Оккупанты превращают захваченные предприятия на Херсонщине в военные склады - партизаны

Оккупанты превращают захваченные предприятия на Херсонщине в военные склады - партизаны

Киев  •  УНН

 • 5729 просмотра

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Агенты "АТЕШ" нашли место скрытого хранения российской военной техники на захваченном предприятии Херсонщины. На объекте размещены грузовики и БМП-2 под охраной взвода оккупантов.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» разоблачили место скрытого хранения военной техники россиян на одном из захваченных предприятий в Херсонской области. Об этом пишет «АТЕШ», передает УНН

По данным разведчиков, там размещены военные грузовики и БМП-2, а охрану объекта обеспечивает целый взвод оккупантов.

Оккупанты пытаются действовать скрытно, перемещая технику только ночью. Однако они допустили ошибку, и наши агенты засекли их передвижения 

- говорится в сообщении.

Захватчики не просто прячут вооружение, а захватывают частную собственность - бизнесы, склады, жилые дома мирных украинцев, превращая их в военные базы. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех международных норм ведения войны.

Как отметили в «АТЕШ», за эти преступления оккупанты обязательно будут наказаны. Вся полученная информация уже передана Силам обороны Украины.

Ранее

УНН писал, что оккупанты размещают технику в захваченных домах жителей Херсонской области.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
bmp-2БМП-2
ukrainaУкраина
khersonХерсон

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