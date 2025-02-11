Оккупанты превращают захваченные предприятия на Херсонщине в военные склады - партизаны
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" нашли место скрытого хранения российской военной техники на захваченном предприятии Херсонщины. На объекте размещены грузовики и БМП-2 под охраной взвода оккупантов.
Агенты партизанского движения «АТЕШ» разоблачили место скрытого хранения военной техники россиян на одном из захваченных предприятий в Херсонской области. Об этом пишет «АТЕШ», передает УНН.
По данным разведчиков, там размещены военные грузовики и БМП-2, а охрану объекта обеспечивает целый взвод оккупантов.
Оккупанты пытаются действовать скрытно, перемещая технику только ночью. Однако они допустили ошибку, и наши агенты засекли их передвижения
Захватчики не просто прячут вооружение, а захватывают частную собственность - бизнесы, склады, жилые дома мирных украинцев, превращая их в военные базы. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех международных норм ведения войны.
Как отметили в «АТЕШ», за эти преступления оккупанты обязательно будут наказаны. Вся полученная информация уже передана Силам обороны Украины.
Ранее
УНН писал, что оккупанты размещают технику в захваченных домах жителей Херсонской области.