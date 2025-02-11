Оккупанты превращают захваченные предприятия на Херсонщине в военные склады - партизаны

Агенты партизанского движения «АТЕШ» разоблачили место скрытого хранения военной техники россиян на одном из захваченных предприятий в Херсонской области. Об этом пишет «АТЕШ», передает УНН.

По данным разведчиков, там размещены военные грузовики и БМП-2, а охрану объекта обеспечивает целый взвод оккупантов.

Оккупанты пытаются действовать скрытно, перемещая технику только ночью. Однако они допустили ошибку, и наши агенты засекли их передвижения