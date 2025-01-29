На Херсонщині окупанти ховають військову техніку в захоплених будинках - партизани
Київ • УНН
Агенти руху "АТЕШ" виявили, що окупанти розміщують бронетехніку та РСЗВ у захоплених будинках жителів Херсонщини. Особливо цінну техніку прикривають маскувальними сітками.
Окупанти розміщують техніку у захоплених будинках жителів Херсонської області, передає УНН із посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
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Агенти "АТЕШ" фіксують, як окупанти розміщують військову техніку у захоплених будинках мешканців Херсонської області. Часто на таке "зберігання" заганяється бронетехніка, військові вантажівки і навіть РСЗВ. Особливо цінні зразки озброєння вони намагаються прикрити маскувальними сітками.
"Рашисти систематично прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням Женевської конвенції... Ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій приєднуватись до нашого руху". - додали в "АТЕШ".
російські військові калічать себе, щоб не воювати проти України - "АТЕШ"28.01.25, 07:00 • 30732 перегляди