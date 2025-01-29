На Херсонщині окупанти ховають військову техніку в захоплених будинках - партизани

Окупанти розміщують техніку у захоплених будинках жителів Херсонської області, передає УНН із посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

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Агенти "АТЕШ" фіксують, як окупанти розміщують військову техніку у захоплених будинках мешканців Херсонської області. Часто на таке "зберігання" заганяється бронетехніка, військові вантажівки і навіть РСЗВ. Особливо цінні зразки озброєння вони намагаються прикрити маскувальними сітками.

"Рашисти систематично прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням Женевської конвенції... Ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій приєднуватись до нашого руху". - додали в "АТЕШ".

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