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На Херсонщині окупанти ховають військову техніку в захоплених будинках - партизани

На Херсонщині окупанти ховають військову техніку в захоплених будинках - партизани

Київ • УНН

 • 23116 перегляди

Агенти руху "АТЕШ" виявили, що окупанти розміщують бронетехніку та РСЗВ у захоплених будинках жителів Херсонщини. Особливо цінну техніку прикривають маскувальними сітками.

Окупанти розміщують техніку у захоплених будинках жителів Херсонської області, передає УНН із посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

Агенти "АТЕШ" фіксують, як окупанти розміщують військову техніку у захоплених будинках мешканців Херсонської області. Часто на таке "зберігання" заганяється бронетехніка, військові вантажівки і навіть РСЗВ. Особливо цінні зразки озброєння вони намагаються прикрити маскувальними сітками.

"Рашисти систематично прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням Женевської конвенції... Ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій приєднуватись до нашого руху". - додали в "АТЕШ".

російські військові калічать себе, щоб не воювати проти України - "АТЕШ"28.01.25, 07:00 • 30732 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
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