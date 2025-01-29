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На Херсонщине оккупанты прячут военную технику в захваченных домах - партизаны

На Херсонщине оккупанты прячут военную технику в захваченных домах - партизаны

Киев  •  УНН

 • 7115 просмотра

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Агенты движения "АТЕШ" обнаружили, что оккупанты размещают бронетехнику и РСЗО в захваченных домах жителей Херсонщины. Особо ценную технику прикрывают маскировочными сетками.

Оккупанты размещают технику в захваченных домах жителей Херсонской области, передает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Агенты "АТЕШ" фиксируют, как оккупанты размещают военную технику в захваченных домах жителей Херсонской области. Часто на такое "хранение" загоняется бронетехника, военные грузовики и даже РСЗО. Особенно ценные образцы вооружения они пытаются прикрыть маскировочными сетками.

"Рашисты систематически прикрываются мирным населением, что является грубым нарушением Женевской конвенции... Мы призываем жителей временно оккупированных территорий присоединяться к нашему движению", - добавили в "АТЕШ".

российские военные калечат себя, чтобы не воевать против Украины - "АТЕШ"28.01.25, 07:00 • 28732 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
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