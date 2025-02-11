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Окупанти перетворюють захоплені підприємства на Херсонщині у військові склади - партизани

Київ • УНН

 • 27198 перегляди

Агенти "АТЕШ" знайшли місце прихованого зберігання російської військової техніки на захопленому підприємстві Херсонщини. На об'єкті розміщені вантажівки та БМП-2 під охороною взводу окупантів.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" викрили місце прихованого зберігання військової техніки росіян на одному із захоплених підприємств у Херсонській області. Про це пише "АТЕШ", передає УНН

За даними розвідників, там розміщено військові вантажівки та БМП-2, а охорону об'єкта забезпечує цілий взвод окупантів.

Окупанти намагаються діяти потай, переміщуючи техніку тільки вночі. Однак вони припустилися помилки, і наші агенти засікли їхні пересування 

- йдеться у повідомленні.

Загарбники не просто ховають озброєння, а захоплюють приватну власність - бізнеси, склади, житлові будинки мирних українців, перетворюючи їх на військові бази. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх міжнародних норм ведення війни.

Як зазначили в "АТЕШ", за ці злочини окупанти обов’язково будуть покарані. Вся отримана інформація вже передана Силам оборони України.

Раніше

УНН писав, що окупанти розміщують техніку у захоплених будинках жителів Херсонської області.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Війна
bmp-2БМП-2
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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