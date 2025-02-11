Окупанти перетворюють захоплені підприємства на Херсонщині у військові склади - партизани

Агенти партизанського руху "АТЕШ" викрили місце прихованого зберігання військової техніки росіян на одному із захоплених підприємств у Херсонській області. Про це пише "АТЕШ", передає УНН.

За даними розвідників, там розміщено військові вантажівки та БМП-2, а охорону об'єкта забезпечує цілий взвод окупантів.

Окупанти намагаються діяти потай, переміщуючи техніку тільки вночі. Однак вони припустилися помилки, і наші агенти засікли їхні пересування