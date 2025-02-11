Окупанти перетворюють захоплені підприємства на Херсонщині у військові склади - партизани
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" знайшли місце прихованого зберігання російської військової техніки на захопленому підприємстві Херсонщини. На об'єкті розміщені вантажівки та БМП-2 під охороною взводу окупантів.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" викрили місце прихованого зберігання військової техніки росіян на одному із захоплених підприємств у Херсонській області. Про це пише "АТЕШ", передає УНН.
За даними розвідників, там розміщено військові вантажівки та БМП-2, а охорону об'єкта забезпечує цілий взвод окупантів.
Окупанти намагаються діяти потай, переміщуючи техніку тільки вночі. Однак вони припустилися помилки, і наші агенти засікли їхні пересування
Загарбники не просто ховають озброєння, а захоплюють приватну власність - бізнеси, склади, житлові будинки мирних українців, перетворюючи їх на військові бази. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх міжнародних норм ведення війни.
Як зазначили в "АТЕШ", за ці злочини окупанти обов’язково будуть покарані. Вся отримана інформація вже передана Силам оборони України.
Раніше
УНН писав, що окупанти розміщують техніку у захоплених будинках жителів Херсонської області.