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российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях
Террористы "вагнера" тренируют белорусскую армию, интегрируя Беларусь в аппарат кремля. Это свидетельствует о мягкой оккупации некогда суверенной страны.
Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсудил ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и спланировал дальнейшие шаги для развития сотрудничества между двумя странами.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошли многочисленные взрывы.
ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус
Три человека, в том числе двое украинцев и белорус, погибли в автокатастрофе в Варшаве, когда автомобиль BMW, ехавший на большой скорости, врезался в дерево и загорелся.
Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина планирует контрнаступление в 2025 году после получения 61 миллиарда долларов военной помощи от США.
Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды
Почти 70 000 человек были эвакуированы и около миллиона остались без питьевой воды из-за сильных наводнений в Бразилии.
Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков
Готовясь к 9 мая, россияне открывают выставки, посвященные ликвидированным российским оккупантам, в захваченных музеях на оккупированных украинских территориях, стирая следы победителей Второй мировой войны и проводя параллели между Второй мировой войной и боевиками из РФ.
Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности
По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, глушение GPS в Балтийском регионе, вероятно, является побочным эффектом российской военной деятельности, направленной на препятствование навигации и управлению беспилотниками.
На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState
российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре, Украина, произошла серия взрывов.