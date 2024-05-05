российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ags-17AGS-17
bmp-2БМП-2
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  167345 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  166525 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  168492 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  147929 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110906 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127694 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125870 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119619 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115327 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102138 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

  •  498 просмотра
Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

  •  977 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов

  •  3153 просмотра
ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

  •  3065 просмотра
Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

  •  3980 просмотра
Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

  •  3416 просмотра
Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

  •  4834 просмотра
Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

  •  5390 просмотра
На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

  •  5971 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  6564 просмотра

Популярные

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

  •  56753 просмотра
Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский

Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский

  •  46220 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  33569 просмотра
Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

  •  46542 просмотра
В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек

В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек

  •  40313 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  279268 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  147358 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  310233 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  319405 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  338865 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  365325 просмотра

российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

Террористы "вагнера" тренируют белорусскую армию, интегрируя Беларусь в аппарат кремля. Это свидетельствует о мягкой оккупации некогда суверенной страны.

Война •   •  498 просмотра
российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсудил ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и спланировал дальнейшие шаги для развития сотрудничества между двумя странами.

Общество •   •  977 просмотра
Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошли многочисленные взрывы.

Общество •   •  3153 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

Три человека, в том числе двое украинцев и белорус, погибли в автокатастрофе в Варшаве, когда автомобиль BMW, ехавший на большой скорости, врезался в дерево и загорелся.

Общество •   •  3065 просмотра
ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина планирует контрнаступление в 2025 году после получения 61 миллиарда долларов военной помощи от США.

Война •   •  3980 просмотра
Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Почти 70 000 человек были эвакуированы и около миллиона остались без питьевой воды из-за сильных наводнений в Бразилии.

Общество •   •  3416 просмотра
Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Готовясь к 9 мая, россияне открывают выставки, посвященные ликвидированным российским оккупантам, в захваченных музеях на оккупированных украинских территориях, стирая следы победителей Второй мировой войны и проводя параллели между Второй мировой войной и боевиками из РФ.

Война •   •  4834 просмотра
Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, глушение GPS в Балтийском регионе, вероятно, является побочным эффектом российской военной деятельности, направленной на препятствование навигации и управлению беспилотниками.

политика •   •  5390 просмотра
Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.

Война •   •  5971 просмотра
На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре, Украина, произошла серия взрывов.

Война •   •  6564 просмотра
В Днепре прогремели взрывы