беларусь отправляет украинских детей на тренировки к военным - СМИ
беларусь отправила 35 украинских детей из оккупированного Антрацита в могилев для прохождения военной подготовки в экстремальных ситуациях.
Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки - Зеленский
Зеленский благодарит Эстонию за 17 оборонных пакетов и ценит их лидерство и обязательства помогать Украине до 2027 года.
На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле
Мужчина в Херсонской области получил травмы головы, подорвавшись на российской мине во время сельскохозяйственных работ.
Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье, враг не прекращает безуспешные штурмовые попытки - ОК "Юг"
Силы обороны на юге продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, выдержав 11 неудачных штурмов противника за сутки.
Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний бизнесмена Гринкевича
Имущество львовского бизнесмена Гринкевича было арестовано после того, как его задержали за попытку подкупа следователя ГБР, а его компании обвинили в поставках некачественной продукции министерству обороны Украины.
В Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом
ЮАР просит суд принять срочные меры "для защиты от дальнейшего, серьезного и непоправимого ущерба правам палестинского народа".
российское ПВО бывает довольно мощным, но украинские воины успешно наносят удары по объектам противника - Игнат
Украинские войска успешно наносят удары по российской ПВО в Крыму, надеясь, что баллистические ракеты бросят дальнейший вызов российским возможностям.
Было бы честно использовать замороженные активы рф для восстановления Украины - президент Эстонии Карис
Эстония призывает использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и поддерживает украинскую формулу мира.
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, говорит эксперт.
НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер разгласил информацию об обличителе коррупции
НАПК обвинило премьер-министра Шмыгаля в разглашении личности обличителя; дело передано в суд.