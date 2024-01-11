беларусь отправляет украинских детей на тренировки к военным - СМИ

Власти беларуси отправили группу украинских детей из оккупированной Украины, которая недавно прибыла, на тренировку с белорусскими военными, чтобы научиться эвакуироваться в случае пожара. Об этом сообщает AP со ссылкой на белорусское телевидение, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 35 детей из оккупированного россией города Антрацит на востоке Украины были отправлены в восточный белорусский город Могилев.

Государственный телеканал "Беларусь1" сообщил, что дети размещены в санатории, и за ними присматривают сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Военные "учат детей, как вести себя в экстремальных ситуациях", сказал государственный телеканал.

В программе государственного телевидения говорится, что белорусские военные проводят для детей "тренировки по выживанию в чрезвычайных ситуациях".

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Более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были вывезены в Беларусь из четырех украинских областей, частично оккупированных российскими войсками, говорится в недавнем исследовании Йельского университета. Белорусская оппозиция призвала Международный уголовный суд привлечь президента белоруссии александра лукашенко и чиновников его правительства к ответственности за причастность к незаконному вывозу детей.

Напомним

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 28 декабря принял участие в организованной правительством встрече с детьми, привезенными с оккупированных россией территорий Украины.