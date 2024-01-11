білорусь відправляє українських дітей на тренування до військових- ЗМІ
Київ • УНН
білорусь відправила 35 українських дітей з окупованого Антрациту до могильова для проходження військової підготовки в екстремальних ситуаціях.
Влада білорусі відправила групу українських дітей з окупованої України, яка нещодавно прибула, на тренування з білоруськими військовими, щоб навчитися евакуюватися в разі пожежі. Про це повідомляє AP із посиланням на білоруське телебачення, пише УНН.
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Як повідомляється, 35 дітей з окупованого росією міста Антрацит на сході України було відправлено до східного білоруського міста могильов.
Державний телеканал "Білорусь1" повідомив, що дітей розміщено в санаторії, і за ними доглядають співробітники міністерства з надзвичайних ситуацій. Військові "вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях", сказав державний телеканал.
У програмі державного телебачення йдеться, що білоруські військові проводять для дітей "тренування з виживання в надзвичайних ситуаціях".
Повернення викрадених дітей та військова підтримка: Зеленський та Наусєда підписали спільну заяву10.01.24, 17:01 • 28179 переглядiв
Понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до білорусі з чотирьох українських областей, частково окупованих російськими військами, йдеться в нещодавньому дослідженні Єльського університету. Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути президента білорусії олександра лукашенка і чиновників його уряду до відповідальності за причетність до незаконного вивезення дітей.
Нагадаємо
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 28 грудня взяв участь в організованій урядом зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих росією територій України.