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білорусь відправляє українських дітей на тренування до військових- ЗМІ

білорусь відправляє українських дітей на тренування до військових- ЗМІ

Київ • УНН

 • 25974 перегляди

білорусь відправила 35 українських дітей з окупованого Антрациту до могильова для проходження військової підготовки в екстремальних ситуаціях.

Влада білорусі відправила групу українських дітей з окупованої України, яка нещодавно прибула, на тренування з білоруськими військовими, щоб навчитися евакуюватися в разі пожежі. Про це повідомляє AP із посиланням на білоруське телебачення, пише УНН

Деталі

Як повідомляється, 35 дітей з окупованого росією міста Антрацит на сході України було відправлено до східного білоруського міста могильов.

Державний телеканал "Білорусь1" повідомив, що дітей розміщено в санаторії, і за ними доглядають співробітники міністерства з надзвичайних ситуацій. Військові "вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях", сказав державний телеканал.

У програмі державного телебачення йдеться, що білоруські військові проводять для дітей "тренування з виживання в надзвичайних ситуаціях".

Повернення викрадених дітей та військова підтримка: Зеленський та Наусєда підписали спільну заяву10.01.24, 17:01 • 28179 переглядiв

Понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до білорусі з чотирьох українських областей, частково окупованих російськими військами, йдеться в нещодавньому дослідженні Єльського університету. Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути президента білорусії олександра лукашенка і чиновників його уряду до відповідальності за причетність до незаконного вивезення дітей.

Нагадаємо

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 28 грудня взяв участь в організованій урядом зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих росією територій України.

Тетяна Краєвська

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