Повернення викрадених дітей та військова підтримка: Зеленський та Наусєда підписали спільну заяву

Президент Володимир Зеленський та президента Литви Гітанас Наусєда підписали спільну заяву у якій, зокрема, йдеться про домовленість продовжити спільну роботу щодо забезпечення своєчасної, передбачуваної та довгострокової військової та фінансової підтримки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

"З огляду на героїчний опір українського народу неспровокованій, невиправданій та надзвичайно жорстокій агресивній війні Росії, що триває проти України, президенти наголосили, що в зобов’язанні підтримувати Україну немає місця будь-якій втомі - йдеться в заяві.

Президент Наусєда підтвердив, що Литва залишатиметься з Україною до її перемоги.

"Президенти домовилися продовжити спільну роботу щодо забезпечення своєчасної, передбачуваної та довгострокової військової та фінансової підтримки України, зокрема через фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС, Європейський фонд миру та Місію ЄС із військової допомоги Україні", - зазначається в спільній заяві.

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Повідомляється, що загальна підтримка України з боку Литви перевищує 1 мільярд євро і становить 1,45% ВВП Литви.

"Особлива увага й надалі приділятиметься забезпеченню України сучасними системами протиповітряної оборони, безпілотними літальними апаратами, засобами радіоелектронної боротьби, а також далекобійною артилерією та боєприпасами", - йдеться в заяві.

Окрім того, в заяві зазначається, що з огляду на продовження атак росії на цивільне населення, цивільну та критичну інфраструктуру України Литва підтвердила свою готовність і далі надавати Україні гуманітарну допомогу та іншу підтримку для забезпечення стійкості енергетичного сектора України протягом зими.

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"Литва підтвердила свою повну підтримку Формули миру Президента Володимира Зеленського як основи для всеосяжного, справедливого й тривалого миру, а також свою подальшу залученість до її реалізації, зокрема шляхом участі в робочих групах з енергетичної безпеки, відновлення справедливості та виведення російських військ і припинення вогню. Президенти підтримують проведення Глобального саміту миру найближчим часом", - йдеться в заяві.

Також Україна та Литва підтвердили наміри активізувати співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема через міжнародну Кримську платформу та інші, для посилення ізоляції агресора – росії та її спільника – білорусі.

"Литва та Україна разом із партнерами продовжуватимуть інтенсивну роботу щодо повернення в Україну всіх незаконно викрадених українських дітей", - йдеться в заяві.

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Окрім того, зазначається, що Литва підтвердила свою підтримку відновлення та відбудови України з акцентом на школах, дитячих садках та енергетичній інфраструктурі та своє зобов’язання продовжувати цю підтримку в тісній координації з українськими та міжнародними партнерами.

"Литва, яка нині головує в Ініціативі трьох морів (3SI), відзначила роль "Тримор’я" як сприятливої платформи для відновлення та відбудови України з огляду на майбутній саміт "Тримор’я" та бізнес-форум у Вільнюсі 11 квітня 2024 року", - зазначається в заяві.