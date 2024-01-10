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Наусєда заявив, що потрібно забезпечити безперервну допомогу Україні з боку союзників

Наусєда заявив, що потрібно забезпечити безперервну допомогу Україні з боку союзників

Київ • УНН

 • 25038 перегляди

Президент Литви Наусєда наголошує на необхідності безперервної підтримки України з боку союзників та більш оперативного реагування європейської оборонної промисловості.

Потрібно забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників та партнерів, щоб допомогти Україні. Європейська оборонна промисловість повинна прискорити та адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію. Про це заявив президент Литви Гітанас Наусєда під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Ми також повинні забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників та партнерів, щоб допомогти Україні. Європейська оборонна промисловість повинна в цілому посилити свою гру. Прискорити та адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію

- сказав Наусєда.

Він також повідомив, що Литва формує коаліцію з розмінування, щоб мобілізувати військову підтримку Україні якомога ефективніше та швидше.

"Західний світ повинен зрозуміти, що це не просто боротьба лише України, але й боротьба цілої Європи та демократичного світу за мир та свободу", - зазначив Наусєда.

Доповнення

На Раді Національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро. В січні відправлять, зокрема, боєприпаси, а в лютому бронетранспортери M577.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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