Наусєда заявив, що потрібно забезпечити безперервну допомогу Україні з боку союзників

Потрібно забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників та партнерів, щоб допомогти Україні. Європейська оборонна промисловість повинна прискорити та адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію. Про це заявив президент Литви Гітанас Наусєда під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Ми також повинні забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників та партнерів, щоб допомогти Україні. Європейська оборонна промисловість повинна в цілому посилити свою гру. Прискорити та адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію - сказав Наусєда.

Він також повідомив, що Литва формує коаліцію з розмінування, щоб мобілізувати військову підтримку Україні якомога ефективніше та швидше.

"Західний світ повинен зрозуміти, що це не просто боротьба лише України, але й боротьба цілої Європи та демократичного світу за мир та свободу", - зазначив Наусєда.

Доповнення

На Раді Національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро. В січні відправлять, зокрема, боєприпаси, а в лютому бронетранспортери M577.