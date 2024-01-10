Науседа заявил, что нужно обеспечить непрерывную помощь Украине со стороны союзников
Киев • УНН
Президент Литвы Науседа подчеркивает необходимость непрерывной поддержки Украины со стороны союзников и более оперативного реагирования европейской оборонной промышленности.
Нужно обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки со стороны союзников и партнеров, чтобы помочь Украине. Европейская оборонная промышленность должна ускорить и адекватно реагировать на сложную ситуацию с безопасностью. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.
Мы также должны обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки со стороны союзников и партнеров, чтобы помочь Украине. Европейская оборонная промышленность должна в целом усилить свою игру. Ускорить и адекватно реагировать на сложную ситуацию с безопасностью
Он также сообщил, что Литва формирует коалицию по разминированию, чтобы мобилизовать военную поддержку Украине как можно эффективнее и быстрее.
"Западный мир должен понять, что это не просто борьба только Украины, но и борьба всей Европы и демократического мира за мир и свободу", - отметил Науседа.
Дополнение
На Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро. В январе отправят, в частности, боеприпасы, а в феврале бронетранспортеры M577.
Науседа заявил, что нужно обеспечить непрерывную помощь Украине со стороны союзников
Президент Литвы Науседа подчеркивает необходимость непрерывной поддержки Украины со стороны союзников и более оперативного реагирования европейской оборонной промышленности.
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