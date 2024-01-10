Науседа заявил, что нужно обеспечить непрерывную помощь Украине со стороны союзников

Нужно обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки со стороны союзников и партнеров, чтобы помочь Украине. Европейская оборонная промышленность должна ускорить и адекватно реагировать на сложную ситуацию с безопасностью. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Мы также должны обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки со стороны союзников и партнеров, чтобы помочь Украине. Европейская оборонная промышленность должна в целом усилить свою игру. Ускорить и адекватно реагировать на сложную ситуацию с безопасностью - сказал Науседа.

Он также сообщил, что Литва формирует коалицию по разминированию, чтобы мобилизовать военную поддержку Украине как можно эффективнее и быстрее.

"Западный мир должен понять, что это не просто борьба только Украины, но и борьба всей Европы и демократического мира за мир и свободу", - отметил Науседа.

Дополнение

На Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро. В январе отправят, в частности, боеприпасы, а в феврале бронетранспортеры M577.