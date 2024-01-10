Возвращение похищенных детей и военная поддержка: Зеленский и Науседа подписали совместное заявление

Президент Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали совместное заявление в котором, в частности, говорится о договоренности продолжить совместную работу по обеспечению своевременной, предсказуемой и долгосрочной военной и финансовой поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

"Учитывая героическое сопротивление украинского народа неспровоцированной, неоправданной и чрезвычайно жестокой агрессивной войне россии, которая продолжается против Украины, президенты отметили, что в обязательстве поддерживать Украину нет места любой усталости - говорится в заявлении.

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"Президенты договорились продолжить совместную работу по обеспечению своевременной, предсказуемой и долгосрочной военной и финансовой поддержки Украины, в частности через финансовый инструмент для Украины (Ukraine Facility) от ЕС, Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи Украине", - отмечается в совместном заявлении.

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Сообщается, что общая поддержка Украины со стороны Литвы превышает 1 миллиард евро и составляет 1,45% ВВП Литвы.

"Особое внимание и в дальнейшем будет уделяться обеспечению Украины современными системами противовоздушной обороны, беспилотными летательными аппаратами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также дальнобойной артиллерией и боеприпасами", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что учитывая продолжение атак россии на гражданское население, гражданскую и критическую инфраструктуру Украины Литва подтвердила свою готовность и дальше предоставлять Украине гуманитарную помощь и другую поддержку для обеспечения устойчивости энергетического сектора Украины в течение зимы.

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"Литва подтвердила свою полную поддержку Формулы мира Президента Владимира Зеленского как основы для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, а также свою дальнейшую вовлеченность в ее реализацию, в частности путем участия в рабочих группах по энергетической безопасности, восстановлению справедливости и выводу российских войск и прекращению огня. Президенты поддерживают проведение Глобального саммита мира в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Также Украина и Литва подтвердили намерения активизировать сотрудничество на международных площадках, в частности через международную Крымскую платформу и другие, для усиления изоляции агрессора - россии и ее сообщника - беларуси.

"Литва и Украина вместе с партнерами будут продолжать интенсивную работу по возвращению в Украину всех незаконно похищенных украинских детей", - говорится в заявлении.

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Кроме того, отмечается, что Литва подтвердила свою поддержку восстановления и восстановления Украины с акцентом на школах, детских садах и энергетической инфраструктуре и свое обязательство продолжать эту поддержку в тесной координации с украинскими и международными партнерами.

"Литва, которая сейчас председательствует в Инициативе трех морей (3SI), отметила роль "Триморья" как благоприятной платформы для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящий саммит "Триморья" и бизнес-форум в Вильнюсе 11 апреля 2024 года", - отмечается в заявлении.