російські терористи тренують білоруську армію на тактичних навчаннях
Київ • УНН
Терористи "вагнера" тренують білоруську армію, інтегруючи білорусь в апарат кремля. Це свідчить про м'яку окупацію колись суверенної країни.
Терористи з "вагнера" продовжують навчати білоруську армію.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленнями місцевих джерел, військовослужбовці 120-го окремого механізованого батальйону, що базується в Мінську, відбувають тактичні навчання за участю російських терористів.
Під час навчань військовослужбовці випробовують танки Т-72Б, бойові машини піхоти БМП-2, гранатомети АГС-17 та міномети 2Б11 з закритих вогневих позицій.
Особовий склад виконує завдання з зайняття рубежів, пошуку, блокування та знищення умовного супротивника, активно використовуючи безпілотні літальні апарати.
Долучення терористів до навчань є частиною інтеграції білоруських державних інституцій в кремлівський апарат, що є свідченням мʼякої окупації колись суверенної країни
білорусь відправляє українських дітей на тренування до військових- ЗМІ11.01.24, 12:41 • 25967 переглядiв