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російські терористи тренують білоруську армію на тактичних навчаннях

російські терористи тренують білоруську армію на тактичних навчаннях

Київ • УНН

 • 101834 перегляди

Терористи "вагнера" тренують білоруську армію, інтегруючи білорусь в апарат кремля. Це свідчить про м'яку окупацію колись суверенної країни.

Терористи з "вагнера" продовжують навчати білоруську армію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями місцевих джерел, військовослужбовці 120-го окремого механізованого батальйону, що базується в Мінську, відбувають тактичні навчання за участю російських терористів.

Під час навчань військовослужбовці випробовують танки Т-72Б, бойові машини піхоти БМП-2, гранатомети АГС-17 та міномети 2Б11 з закритих вогневих позицій.

Особовий склад виконує завдання з зайняття рубежів, пошуку, блокування та знищення умовного супротивника, активно використовуючи безпілотні літальні апарати.

Долучення терористів до навчань є частиною інтеграції білоруських державних інституцій в кремлівський апарат, що є свідченням мʼякої окупації колись суверенної країни

- Центр національного спротиву.

білорусь відправляє українських дітей на тренування до військових- ЗМІ11.01.24, 12:41 • 25967 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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