Український морський ударний безпілотник знищив російський катер "Мангуст" вартістю 3 мільйони доларів, який використовувався для
патрулювання вод і боротьби з диверсантами в окупованому Криму.
Терористи "вагнера" тренують білоруську армію, інтегруючи білорусь в апарат кремля. Це свідчить про м'яку окупацію колись суверенної країни.
У понеділок було зафіксовано 170 вибухів у 10 населених пунктах прикордонної Сумської області, коли російські війська обстріляли регіон артилерією, мінометами, мінами, безпілотниками та авіаударами, поранивши 3 людей у місті Суми.
У п'ятницю російські військові 25 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, що призвело до 92 вибухів у багатьох населених пунктах.
Російські окупанти 28 разів обстріляли 12 громад Сумської області, зафіксувавши 167 вибухів, використовуючи різну зброю, включаючи артилерію, міномети, РСЗВ, безпілотники та гелікоптери.
У п'ятницю, 22 березня, російські окупанти 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, спричинивши 280 вибухів та поранивши щонайменше одного мирного мешканця.
Російські військові 51 раз відкривали вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області, внаслідок чого сталося 273 вибухи в 11 громадаї регіону.
П'яний 28-річний чоловік влаштував стрілянину з автомата в Полтаві, але ніхто не постраждав; поліція вилучила з його квартири боєприпаси та зброю і відкрила кримінальне провадження.
росіяни 18 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області з мінометів, артилерії, безпілотників та БПЛА,
зафіксувавши 98 вибухів.
Російські окупанти 39 разів обстріляли 11 прикордонних громад Сумської області, спричинивши 265 вибухів.
Російські війська 36 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, внаслідок чого сталося 198 вибухів з різних видів зброї.