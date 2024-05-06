Оснащений кулеметом та гранатометами: у ГУР розповіли деталі про знищений розвідниками катер "Мангуст"
Київ • УНН
Український морський ударний безпілотник знищив російський катер "Мангуст" вартістю 3 мільйони доларів, який використовувався для патрулювання вод і боротьби з диверсантами в окупованому Криму.
Знищений українськими розвідниками російський катер "Мангуст" окупанти використовували для патрулювання акваторії та боротьби з диверсантами. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає УНН.
Деталі
В ГУР МО заявили, що виготовляються "манґусти" з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів
Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій
Зазначається, що у модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.
Вартість ураженого швидкісного катера “Мангуст 12150-С” понад 125 млн рублів – ГУР06.05.24, 14:04 • 28024 перегляди
Окрім того, на борту "манґуста" росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".
Орієнтовна вартість знищеного "манґуста" становить близько 3 мільйонів доларів
Нагадаємо
Український морський ударний безпілотник знищив катер російських окупантів під час успішної операції у Вузькій бухті в окупованому Криму, вказали у ГУР.