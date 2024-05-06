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Оснащений кулеметом та гранатометами: у ГУР розповіли деталі про знищений розвідниками катер "Мангуст"

Оснащений кулеметом та гранатометами: у ГУР розповіли деталі про знищений розвідниками катер "Мангуст"

Київ • УНН

 • 16460 перегляди

Український морський ударний безпілотник знищив російський катер "Мангуст" вартістю 3 мільйони доларів, який використовувався для патрулювання вод і боротьби з диверсантами в окупованому Криму.

Знищений українськими розвідниками російський катер "Мангуст" окупанти використовували для патрулювання акваторії та боротьби з диверсантами. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі 

В ГУР МО заявили, що виготовляються "манґусти" з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів

Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій

- пояснили в розвідці. 

Зазначається, що у модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Вартість ураженого швидкісного катера “Мангуст 12150-С” понад 125 млн рублів – ГУР06.05.24, 14:04 • 28024 перегляди

Окрім того, на борту "манґуста" росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

 Орієнтовна вартість знищеного "манґуста" становить близько 3 мільйонів доларів

- підкреслили в ГУР. 

Нагадаємо

Український морський ударний безпілотник знищив катер російських окупантів під час успішної операції у Вузькій бухті в окупованому Криму, вказали у ГУР.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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