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Вартість ураженого швидкісного катера “Мангуст 12150-С” понад 125 млн рублів – ГУР

Вартість ураженого швидкісного катера “Мангуст 12150-С” понад 125 млн рублів – ГУР

Київ • УНН

 • 28025 перегляди

Знищення швидкісного катера "Мангуст 12150-С", який використовувався російськими спецслужбами та прикордонниками, разом з боєприпасами та зброєю обійшлося росіянам у понад 125 мільйонів рублів.

Знищення високошвидкісного катера "Мангуст 12150-С" обійшлось росіянам вартістю понад 125 млн рублів. Цей сучасний катер, що використовувався спецслужбами та прикордонниками, разом із боєкомплектом та озброєнням на борту повністю знищений.Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України у ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами Юсова, швидкісний катер серії "Мангуст 12150-С " - це новітня розробка окупантів, у чорноморській акваторії їх не так багато.

Вартість ураження "Мангуст 12150-С" понад 125 млн рублів.Дані катери використовуються спецслужбами і прикорданкима. Можна констатувати, що разом із БК та озброєнням на борту - усе знищене

- сказав він.

Нагадаємо

Український морський ударний безпілотник знищив катер російських окупантів під час успішної операції у Вузькій бухті в окупованому Криму, вказали у ГУР.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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