Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Уничтожение высокоскоростного катера "Мангуст 12150-С" обошлось россиянам стоимостью более 125 млн рублей. Этот современный катер, который использовался спецслужбами и пограничниками, вместе с боекомплектом и вооружением на борту полностью уничтожен. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам Юсова, скоростной катер серии "Мангуст 12150-С" - это новейшая разработка оккупантов, в черноморской акватории их не так много.

Стоимость поражения "Мангуст 12150-С" более 125 млн. рублей Данные катера используются спецслужбами и прикорданкамима. Можно констатировать, что вместе с БК и вооружением на борту - все уничтожено - сказал он.

Напомним,

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму, указали в ГУР.