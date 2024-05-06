Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"

Уничтоженный украинскими разведчиками российский катер "Мангуст" оккупанты использовали для патрулирования акватории и борьбы с диверсантами. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В ГУР МО заявили, что изготавливаются "мангусты" с 2000 года. Катер достигает до 20 м в длину и до 5 метров в ширину. Максимальная скорость - до 50 узлов

Катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций - объяснили в разведке.

Отмечается, что в модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно управляемые модули с основным штатным оружием - пулеметной установкой калибром 14,5 мм.

Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Кроме того, на борту "мангуста" россияне имеют два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

Ориентировочная стоимость уничтоженного "мангуста" составляет около 3 миллионов долларов - подчеркнули в ГУР.

Напомним

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму, указали в ГУР.