Украинский морской ударный беспилотник уничтожил российский катер "Мангуст" стоимостью 3 миллиона долларов, который использовался для патрулирования вод и борьбы с диверсантами в оккупированном Крыму.
Террористы "вагнера" тренируют белорусскую армию, интегрируя Беларусь в аппарат кремля. Это свидетельствует о мягкой оккупации некогда суверенной страны.
В понедельник было зафиксировано 170 взрывов в 10 населенных пунктах приграничной Сумской области, когда российские войска обстреляли регион артиллерией, минометами, минами, беспилотниками и авиаударами, ранив 3 человек в городе Сумы.
В пятницу российские военные 25 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, что привело к 92 взрывам во многих населенных пунктах.
Российские оккупанты 28 раз обстреляли 12 громад Сумской области, зафиксировав 167 взрывов, используя различное оружие, включая артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники и вертолеты.
В пятницу, 22 марта, российские оккупанты 60 раз обстреляли 11 громад Сумской области, вызвав 280 взрывов и ранив по меньшей мере одного мирного жителя.
Российские военные 51 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 273 взрыва в 11 общинах региона.
Пьяный 28-летний мужчина устроил стрельбу из автомата в Полтаве, но никто не пострадал; полиция изъяла из его квартиры боеприпасы и оружие и открыла уголовное производство.
россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области из минометов, артиллерии, беспилотников и БПЛА, зафиксировав 98 взрывов.
Российские оккупанты 39 раз обстреляли 11 приграничных общин Сумской области, вызвав 265 взрывов.
Российские войска 36 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 198 взрывов из различных видов оружия.