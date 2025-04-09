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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29049 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

В пятницу российские военные 25 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, что привело к 92 взрывам во многих населенных пунктах.

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Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад

Российские оккупанты 28 раз обстреляли 12 громад Сумской области, зафиксировав 167 взрывов, используя различное оружие, включая артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники и вертолеты.

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Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 пограничных общин, есть раненый

В пятницу, 22 марта, российские оккупанты 60 раз обстреляли 11 громад Сумской области, вызвав 280 взрывов и ранив по меньшей мере одного мирного жителя.

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Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 общин в приграничье

Российские военные 51 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 273 взрыва в 11 общинах региона.

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В Полтаве пьяный мужчина открыл огонь из автомата

Пьяный 28-летний мужчина устроил стрельбу из автомата в Полтаве, но никто не пострадал; полиция изъяла из его квартиры боеприпасы и оружие и открыла уголовное производство.

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Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА

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Сумщина: россияне обстреляли 11 громад, Середино-Будскую атаковали авиабомбами ШОАБ

Российские оккупанты 39 раз обстреляли 11 приграничных общин Сумской области, вызвав 265 взрывов.

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Почти 200 взрывов из различных видов вооружения со стороны оккупантов насчитали в приграничье Черниговщины и Сумщины

Российские войска 36 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 198 взрывов из различных видов оружия.

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