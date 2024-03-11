Сумщина: россияне обстреляли 11 громад, Середино-Будскую атаковали авиабомбами ШОАБ
Киев • УНН
Российские оккупанты 39 раз обстреляли 11 приграничных общин Сумской области, вызвав 265 взрывов.
Российские захватчики 39 раз целились по приграничным населенным пунктам Сумщины. Всего в регионе прогремело 265 взрывов. Под вражеский огонь попали жители 11 громад. Об этом говорится в вечернем отчете Сумской ОГА по ситуации в регионе, передает УНН.
В течение дня россияне 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 265 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
Детали
По данным отчета Сумской ОВА захватчики били по жителям Мирополья из минометов и РСЗО. Жителей Тростянецкой ОТГ атаковали ракетами, а Эсманской - минометами.
На Середино-Будскую громаду оккупанты кроме минометного огня дважды сбросили шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ.
Юнаковскую громаду враг атаковал из РСЗО, минометов, артиллерии, а также дважды сбросил снаряды типа ВОГ с БПЛА.
По Белополью враг запустил 6 ракет НАР с вертолета, а также нанес удары из ствольной артиллерии, минометов и FPV-дрона.
По жителям Краснополья россияне били из артиллерии, авиации - ракеты НАР и минометов.
Новослободскую, Шалыгинскую и Великописаревскую громады враг обстрелял из ствольной артиллерии.
Артиллерийские обстрелы также фиксировали в понедельник и в Зноб-Новгородской громаде.
О жертвах среди гражданских не сообщалось.
армейцы рф обстреляли Сумской район: загорелось в жилом секторе11 марта 2024, 16:08 • 20813 просмотров
Напомним
Накануне россияне обстреляли 10 общин в Сумской области, вызвав 184 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.
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