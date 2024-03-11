Сумщина: россияне обстреляли 11 громад, Середино-Будскую атаковали авиабомбами ШОАБ

Российские захватчики 39 раз целились по приграничным населенным пунктам Сумщины. Всего в регионе прогремело 265 взрывов. Под вражеский огонь попали жители 11 громад. Об этом говорится в вечернем отчете Сумской ОГА по ситуации в регионе, передает УНН.

В течение дня россияне 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 265 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - поточнили в ОВА.

Детали

По данным отчета Сумской ОВА захватчики били по жителям Мирополья из минометов и РСЗО. Жителей Тростянецкой ОТГ атаковали ракетами, а Эсманской - минометами.

На Середино-Будскую громаду оккупанты кроме минометного огня дважды сбросили шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ.

Юнаковскую громаду враг атаковал из РСЗО, минометов, артиллерии, а также дважды сбросил снаряды типа ВОГ с БПЛА.

По Белополью враг запустил 6 ракет НАР с вертолета, а также нанес удары из ствольной артиллерии, минометов и FPV-дрона.

По жителям Краснополья россияне били из артиллерии, авиации - ракеты НАР и минометов.

Новослободскую, Шалыгинскую и Великописаревскую громады враг обстрелял из ствольной артиллерии.

Артиллерийские обстрелы также фиксировали в понедельник и в Зноб-Новгородской громаде.

О жертвах среди гражданских не сообщалось.

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Напомним

Накануне россияне обстреляли 10 общин в Сумской области, вызвав 184 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.