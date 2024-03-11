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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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армейцы рф обстреляли Сумской район: загорелось в жилом секторе

армейцы рф обстреляли Сумской район: загорелось в жилом секторе

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 16:08  •  4159 просмотра

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Россияне обстреляли жилой массив в Сумском районе, вызвав пожары в частных домохозяйствах, где живут мирные жители, но пожарные быстро потушили огонь и не допустили его распространения.

Россияне обстреляли жилой сектор в Сумском районе. Из-за чего там вспыхнули пожары. Последствия атак показала на фейсбук-странице пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Сегодня враг совершил обстрел по одному из населенных пунктов Сумского района. В результате чего произошло возгорание на территории частного домовладения, где проживают мирные граждане.

- говорится в сообщении ГСЧС к фото.

Детали

В пресс-службе также отметили, что пожарные, которые выехали на место обстрела, оперативно укротили возгорание хозяйственного помещения, и таким образом предотвратили дальнейшее распространение огня на рядом расположенные жилые дома.

Дополнительно

Российские войска 36 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 198 взрывов из различных видов оружия.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
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