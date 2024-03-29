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Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва
В пятницу российские военные 25 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, что привело к 92 взрывам во многих населенных пунктах.
Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже
Американский журналист Эван Гершкович был задержан в рф по обвинению в шпионаже, что вызвало осуждение со стороны президента Байдена и других официальных лиц США, которые назвали это несправедливой попыткой использовать американцев как разменную монету.
Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin
Министр обороны Франции Себастьен Лекорну заявил, что 2024 год должен стать решающим для Украины, и Франция делает все возможное, чтобы помочь Украине сдержать намерения Гутина, хотя четкого плана пока нет.
С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов
Стоимость оформления загранпаспорта в Украине вырастет с 1 апреля 2024 года: цена вырастет с 1496 грн до 1598 грн для паспортов, которые оформляются в течение 7 рабочих дней, и с 856 грн до 958 грн для паспортов, которые оформляются в течение 20 рабочих дней.
Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны
Франция передает Украине списанную, но еще действующую военную технику вместо того, чтобы отправлять ее на металлолом, не подрывая при этом собственную обороноспособность.
В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются
Во время тушения пожара в четырехэтажном жилом доме в Одессе погиб спасатель.
Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине
По данным российских СМИ, в войне на Украине погибло более 49 000 российских военнослужащих, среди которых более 3300 офицеров.
Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно
Украина объявила в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.
Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона
Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином недавние российские ракетные атаки на украинские города и необходимость увеличения систем противовоздушной обороны.
Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией
Министр иностранных дел Украины очертил три ключевые задачи для укрепления отношений с Индией: восстановление довоенного уровня торговли и сотрудничества, работа над новыми совместными проектами и программами, участие Индии в Формуле мира Президента Зеленского, а также работа над организацией визитов лидеров обеих стран.