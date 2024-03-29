Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

Российские военные 25 раз обстреляли Сумскую область в пятницу. Целили по приграничным общинам. Всего в области прозвучало 92 взрыва. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Кириковская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - написали в отчете ОВА.

Детали

Согласно отчету Сумской ОВА:

Миропольскую громаду захватчики обстреляли FPV-дронами, минометами и артиллерией.

По Краснопольской и Хотинской громадах россияне ударили из минометов и артиллерии.

Эсманьскую - атаковали минометами и FPV-дроном.

Ударный дрон, а также бпла с подцепленным ВОГом россияне пустили на жителей Великописаревской ОТГ. По этой общине захватчики также осуществили минометный обстрел.

На Кириковскую ОТГ россияне совершили авианалет, атаковали управляемыми авиационными бомбами (КАБ) с самолета тактической авиации.

А Середино-Буду, Белополье и Зноб-Новгородскую громаду оккупанты обстреляли из минометов.

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Напомним,

Ночью и утром российские военные осуществили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 35 взрывов.