Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  105076 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  107071 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  109553 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  229114 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134664 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133687 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153242 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143119 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145266 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153343 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

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Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

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С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

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Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  229114 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  259647 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  616635 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  565419 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  577019 просмотра

Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

В пятницу российские военные 25 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, что привело к 92 взрывам во многих населенных пунктах.

Война •   •  3422 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Американский журналист Эван Гершкович был задержан в рф по обвинению в шпионаже, что вызвало осуждение со стороны президента Байдена и других официальных лиц США, которые назвали это несправедливой попыткой использовать американцев как разменную монету.

политика •   •  4447 просмотра
Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну заявил, что 2024 год должен стать решающим для Украины, и Франция делает все возможное, чтобы помочь Украине сдержать намерения Гутина, хотя четкого плана пока нет.

Война •   •  8240 просмотра
Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

Стоимость оформления загранпаспорта в Украине вырастет с 1 апреля 2024 года: цена вырастет с 1496 грн до 1598 грн для паспортов, которые оформляются в течение 7 рабочих дней, и с 856 грн до 958 грн для паспортов, которые оформляются в течение 20 рабочих дней.

Общество •   •  10524 просмотра
С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

Франция передает Украине списанную, но еще действующую военную технику вместо того, чтобы отправлять ее на металлолом, не подрывая при этом собственную обороноспособность.

Война •   •  12206 просмотра
Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

Во время тушения пожара в четырехэтажном жилом доме в Одессе погиб спасатель.

Криминал и ЧП •   •  13473 просмотра
В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине

По данным российских СМИ, в войне на Украине погибло более 49 000 российских военнослужащих, среди которых более 3300 офицеров.

Общество •   •  16704 просмотра
Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине

Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

Украина объявила в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.

политика •   •  15866 просмотра
Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином недавние российские ракетные атаки на украинские города и необходимость увеличения систем противовоздушной обороны.

Война •   •  18098 просмотра
Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

Министр иностранных дел Украины очертил три ключевые задачи для укрепления отношений с Индией: восстановление довоенного уровня торговли и сотрудничества, работа над новыми совместными проектами и программами, участие Индии в Формуле мира Президента Зеленского, а также работа над организацией визитов лидеров обеих стран.

Экономика •   •  18571 просмотра
Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией