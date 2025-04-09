Локхид Мартин Х-59 Квест

Ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. ПВО сбила 3 дрона над Одесской областью, еще 10 потеряно локально. Ракеты не достигли целей благодаря РЭБ.
Четыре человека, 52-летний мужчина и три женщины в возрасте 66, 56 и 38 лет, пострадали в результате удара УМПБ Д-30 по Харькову сегодня утром.
В ночь на 8 мая 2024 года российские войска начали комбинированную атаку на Украину с применением 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударного беспилотника, из которых 59 были успешно перехвачены украинскими средствами противовоздушной обороны.
Прошлой ночью противник не применял ракетные удары и беспилотники типа "шахед", но Воздушные силы постоянно наблюдают активность российских тактических самолетов Су-34 и Су-35 вблизи границы с Украиной.
За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных, 83 авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
6 мая Вооруженные Силы Украины отбили 87 боевых столкновений вдоль линии фронта, в частности на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях, при этом противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, а также 52 раза применил реактивные системы залпового огня.
россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.
Российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по Николаевскому району, повредив промышленную инфраструктуру, а также обстреляли из артиллерии и минометов акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
Обломки российских ракет повредили транспортную инфраструктуру в Николаевской области после вражеского ракетного удара, а акватория Очаковской общины также попала под обстрел со стороны россии 1 мая, хотя о жертвах не сообщалось.
Российские оккупанты в последнее время начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69 для нанесения ударов по различным объектам инфраструктуры Украины, причем Х-69 являются более модернизированными, имеют большую дальность полета и несколько большую мощность, сообщил представитель Воздушно-космических сил Илья Евлаш.
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 34 российских ракет, запущенных ночью в рамках комбинированной атаки, включая крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, управляемые ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения, во время которых рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиаударов и 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
Россия усилила наступление на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции 18 раз за минувшие сутки, в то время, как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта. Всего состоялось в среду 84 боевых столкновения.
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, еще 5 - авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры, в том числе школа, один человек погиб и двое получили ранения.
Кабельное и спутниковое телевидение, радио, интернет и мобильная связь работают в Харькове, несмотря на российский ракетный удар по телебашне.
Россияне атаковали харьковскую телебашню, что может привести к нарушению связи и распространению российской пропаганды из-за ограничения украинского вещания.
российские оккупанты попали ракетой в объект телевизионной инфраструктуры в Харькове, оставив на месте происшествия осколки снарядов, сообщает Национальная полиция.
российская армия нанесла удар ракетой Х-59 по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, что повлекло перебои в сигнале цифрового телевидения.
Враг пытается атаковать на разных направлениях, больше всего штурмов на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском и Лиманском.
Российские войска запустили две управляемые ракеты Х-59 в направлении Одесской области, но обе были успешно перехвачены и уничтожены украинской противовоздушной обороной над Черным морем.
13-14 апреля российские войска обстреляли поселок Куцуруб в Николаевской области, повредив три дома, а украинская противовоздушная оборона уничтожила управляемую ракету Х-59.
За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационный удар, а также 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
Украинские защитники выдержали 81 боевое столкновение, отбив большинство атак на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Российские войска наносят удары по украинским теплоэлектростанциям ракетами, содержащими компоненты из западных и азиатских стран.
Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.
Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, попав в инфраструктурный объект, несмотря на то, что противовоздушная оборона сбила две ракеты.
Вражеская ракета Х-59 прилетела в Харьковскую область, нанеся ущерб двум частным домам в Чугуеве, а еще одна ракета упала на открытую местность вблизи Боровой, без жертв.
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 17 из 24 российских ударных беспилотников и ракету Х-59.
Бойцы ГПСУ в Сумской области сбили вражеский разведывательный беспилотник, который собирал данные в пограничной зоне.
Украинская противовоздушная оборона сбила 9 из 10 российских ударных беспилотников, запущенных из Крыма во время ночной атаки 2 апреля.