Локхид Мартин Х-59 Квест

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29138 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43772 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49320 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55566 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67764 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56761 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55940 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119891 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81898 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226431 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88003 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20843 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17713 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16510 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18100 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88051 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119891 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226431 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403433 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395836 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11066 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16538 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17741 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20870 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75216 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Продукты

Локхид Мартин Х-59 Квест

Новости по теме

Силы ПВО за ночь сбили 3 вражеских "шахеды": еще 10 - локально потеряны

Ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. ПВО сбила 3 дрона над Одесской областью, еще 10 потеряно локально. Ракеты не достигли целей благодаря РЭБ.

Война • 5 октября, 04:36 • 29713 просмотра

Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших

Четыре человека, 52-летний мужчина и три женщины в возрасте 66, 56 и 38 лет, пострадали в результате удара УМПБ Д-30 по Харькову сегодня утром.

Война • 14 мая, 06:01 • 17085 просмотра

В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"

В ночь на 8 мая 2024 года российские войска начали комбинированную атаку на Украину с применением 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударного беспилотника, из которых 59 были успешно перехвачены украинскими средствами противовоздушной обороны.

Война • 8 мая, 05:41 • 22540 просмотра

Евлаш: этой ночью враг не применял ракетных ударов, однако Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации

Прошлой ночью противник не применял ракетные удары и беспилотники типа "шахед", но Воздушные силы постоянно наблюдают активность российских тактических самолетов Су-34 и Су-35 вблизи границы с Украиной.

Война • 7 мая, 07:06 • 22053 просмотра

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 83 авиационных атак, 101 залповый обстрел

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных, 83 авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война • 7 мая, 04:20 • 34324 просмотра

На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб

6 мая Вооруженные Силы Украины отбили 87 боевых столкновений вдоль линии фронта, в частности на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях, при этом противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, а также 52 раза применил реактивные системы залпового огня.

Война • 6 мая, 16:54 • 29880 просмотра

"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.

Война • 3 мая, 08:18 • 17280 просмотра

В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру

Российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по Николаевскому району, повредив промышленную инфраструктуру, а также обстреляли из артиллерии и минометов акваторию Очаковской общины в Николаевской области.

Война • 3 мая, 06:42 • 48284 просмотра

На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

Обломки российских ракет повредили транспортную инфраструктуру в Николаевской области после вражеского ракетного удара, а акватория Очаковской общины также попала под обстрел со стороны россии 1 мая, хотя о жертвах не сообщалось.

Война • 2 мая, 05:57 • 30244 просмотра

Оккупанты начали активнее применять ракеты Х-59 и Х-69 - Воздушные силы

Российские оккупанты в последнее время начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69 для нанесения ударов по различным объектам инфраструктуры Украины, причем Х-69 являются более модернизированными, имеют большую дальность полета и несколько большую мощность, сообщил представитель Воздушно-космических сил Илья Евлаш.

Война • 27 апреля, 14:02 • 24195 просмотра

Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 34 российских ракет, запущенных ночью в рамках комбинированной атаки, включая крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, управляемые ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Война • 27 апреля, 05:38 • 48002 просмотра

За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиационных атак, около 105 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения, во время которых рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиаударов и 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война • 25 апреля, 04:05 • 31893 просмотра

Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб

Россия усилила наступление на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции 18 раз за минувшие сутки, в то время, как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта. Всего состоялось в среду 84 боевых столкновения.

Война • 24 апреля, 17:09 • 25411 просмотра

В Харьковской области россияне ударили из авиации по пяти населенным пунктам, есть повреждения школы - ОВА

Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, еще 5 - авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры, в том числе школа, один человек погиб и двое получили ранения.

Война • 23 апреля, 06:54 • 19533 просмотра

Кабельное и спутниковое ТВ, радио, интернет и мобильная связь в Харькове работают - Синегубов

Кабельное и спутниковое телевидение, радио, интернет и мобильная связь работают в Харькове, несмотря на российский ракетный удар по телебашне.

Общество • 23 апреля, 06:31 • 20394 просмотра

Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне

Россияне атаковали харьковскую телебашню, что может привести к нарушению связи и распространению российской пропаганды из-за ограничения украинского вещания.

Война • 23 апреля, 06:15 • 19347 просмотра

Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий

российские оккупанты попали ракетой в объект телевизионной инфраструктуры в Харькове, оставив на месте происшествия осколки снарядов, сообщает Национальная полиция.

Война • 22 апреля, 17:20 • 43200 просмотра

Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

российская армия нанесла удар ракетой Х-59 по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, что повлекло перебои в сигнале цифрового телевидения.

Война • 22 апреля, 15:57 • 103348 просмотра

За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

Враг пытается атаковать на разных направлениях, больше всего штурмов на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском и Лиманском.

Война • 21 апреля, 16:28 • 71989 просмотра

ПВО уничтожила две российские ракеты Х-59, нацеленные на Одесскую область - ОК "Юг"

Российские войска запустили две управляемые ракеты Х-59 в направлении Одесской области, но обе были успешно перехвачены и уничтожены украинской противовоздушной обороной над Черным морем.

Война • 14 апреля, 15:13 • 47533 просмотра

На Николаевщине уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 - ОВА

13-14 апреля российские войска обстреляли поселок Куцуруб в Николаевской области, повредив три дома, а украинская противовоздушная оборона уничтожила управляемую ракету Х-59.

Общество • 14 апреля, 06:00 • 27012 просмотра

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационный удар, а также 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война • 13 апреля, 04:35 • 61147 просмотра

Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

Украинские защитники выдержали 81 боевое столкновение, отбив большинство атак на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война • 12 апреля, 16:55 • 25473 просмотра

Армия рф бьет по ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии - ОП

Российские войска наносят удары по украинским теплоэлектростанциям ракетами, содержащими компоненты из западных и азиатских стран.

Война • 12 апреля, 11:38 • 15568 просмотра

ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.

Война • 10 апреля, 04:42 • 61703 просмотра

Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания

Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, попав в инфраструктурный объект, несмотря на то, что противовоздушная оборона сбила две ракеты.

Война • 9 апреля, 20:18 • 104450 просмотра

В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

Вражеская ракета Х-59 прилетела в Харьковскую область, нанеся ущерб двум частным домам в Чугуеве, а еще одна ракета упала на открытую местность вблизи Боровой, без жертв.

Война • 8 апреля, 10:49 • 24767 просмотра

Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 17 из 24 российских ударных беспилотников и ракету Х-59.

Война • 8 апреля, 04:25 • 35738 просмотра

Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

Бойцы ГПСУ в Сумской области сбили вражеский разведывательный беспилотник, который собирал данные в пограничной зоне.

Война • 3 апреля, 08:45 • 39093 просмотра

В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

Украинская противовоздушная оборона сбила 9 из 10 российских ударных беспилотников, запущенных из Крыма во время ночной атаки 2 апреля.

Война • 2 апреля, 04:51 • 100392 просмотра