"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

россияне стали меньше использовать ракеты типа "Калибр" для ударов по Украине, что, скорее всего, связано с проблемами их изготовления из-за санкций. Об этом спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Этот вопрос необходимо изучать подробнее. Для этого необходимо больше разведданных, но, скорее всего, у них есть определенные проблемы с изготовлением, применением этих ракет. Мы видим, что сейчас для своих воздушных атак они в основном используют ракеты Х-59 и Х-69. Во время уже комбинированных атак, то используют и крылатые ракеты и применяют уже более мощные ракеты типа "Кинжал" - сказал Евлаш.

Он добавил, что чаще всего ракеты типа "Калибр" применялись из акватории Черного моря.

Последний раз около недели назад враг использовал все же "Калибры", но как уже отметили, достаточно упала интенсивность их применения. Конечно, необходимо больше разведать эту информацию, поскольку много с чем это может быть связано, возможно, с санкциями связано, с их стратегическим видением, возможно берегут их. Остается наблюдать и будем реагировать в соответствии с оперативной обстановкой - добавил Евлаш.

Напомним

Этой ночью оккупанты не применяли для ударов ни баллистических, ни управляемых, ни крылатых ракет или дронов-камикадзе для ударов по Украине. В основном противник атаковал управляемыми авиационными бомбами прифронтовые территории.

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