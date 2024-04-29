СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских "Калибров"

Служба безопасности собрала доказательную базу на фарида абдрахманова - гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор"", который способствует агрессивной войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства рф и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр".

По данным следствия, абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения рф на территорию нашего государства. Для этого он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок страны-агрессора. В дальнейшем рашисты массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине, - говорится в сообщении.

Основными целями врага были объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в частности жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку фигурант находится на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "первому заместителю министра экономического развития" оккупированного Крыма Роману Хитущенко в организации промышленного производства боевых беспилотников для российских войск.