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Забезпечує серійне виробництво дронів для армії рф: СБУ повідомила про підозру соратнику Аксьонова

Київ • УНН

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Служба безпеки України повідомила про підозру "першому заступнику міністра економічного розвитку" окупованого Криму Роману Хітущенку в організації промислового виробництва бойових безпілотників для російських військ.

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру колаборанту Роману Хитущенку – "першому заступнику міністра економічного розвитку" в окупаційному "уряді Криму", передає УНН.

Деталі

За даними СБУ, перебуваючи на "посаді", фігурант виконує завдання кремля щодо організації промислового виробництва бойових дронів для російських військ.

За даними слідства, у червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу "робочої групи", яка створила у тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників.

Насамперед мова йде про серійне проєктування та виготовлення ударних і розвідувальних БпЛА.

У разі успішного випробування бойових дронів, їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті.

За безперебійність цього виробництва колаборант особисто доповідає місцевому гауляйтеру Аксьонову та "звітує" до москви.

Як встановило розслідування, мешканець Криму Хитущенко одним із перших підтримав захоплення українського півострова.

За таку "лояльність" російські загарбники включили його до складу місцевої окупаційної адміністрації рф, де спочатку призначили "заступником міністра економічного розвитку", а в листопаді 2023 року – "першим заступником".

З того часу фігурант опікується питаннями "переформатування" економіки півострова під потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань рф.

Крім того він є частим гостем в ефірах російських телеканалів, де активно підтримує кремлівський режим.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хитущенку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, додали у СБУ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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