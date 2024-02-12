Обеспечивает серийное производство дронов для армии рф: СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова

Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении коллаборационисту Роману Хитущенко - "первому заместителю министра экономического развития" в оккупационном "правительстве Крыма", передает УНН.

Детали

По данным СБУ, находясь на "должности", фигурант выполняет задание кремля по организации промышленного производства боевых дронов для российских войск.

По данным следствия, в июне 2023 года Хитущенко вошел в состав "рабочей группы", которая создала во временно оккупированном Севастополе технологическую базу по производству беспилотников.

Прежде всего речь идет о серийном проектировании и изготовлении ударных и разведывательных БпЛА.

В случае успешного испытания боевых дронов, их отправляют на передовые позиции оккупационных группировок на южном фронте.

За бесперебойность этого производства коллаборационист лично докладывает местному гауляйтеру Аксенову и "отчитывается" в москву.

Как установило расследование, житель Крыма Хитущенко одним из первых поддержал захват украинского полуострова.

За такую "лояльность" российские захватчики включили его в состав местной оккупационной администрации рф, где сначала назначили "заместителем министра экономического развития", а в ноябре 2023 года - "первым заместителем".

С тех пор фигурант занимается вопросами "переформатирования" экономики полуострова под нужды военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок рф.

Кроме того он является частым гостем в эфирах российских телеканалов, где активно поддерживает кремлевский режим.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Хитущенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.