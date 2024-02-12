Обеспечивает серийное производство дронов для армии рф: СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова
Киев • УНН
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "первому заместителю министра экономического развития" оккупированного Крыма Роману Хитущенко в организации промышленного производства боевых беспилотников для российских войск.
Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении коллаборационисту Роману Хитущенко - "первому заместителю министра экономического развития" в оккупационном "правительстве Крыма", передает УНН.
Детали
По данным СБУ, находясь на "должности", фигурант выполняет задание кремля по организации промышленного производства боевых дронов для российских войск.
По данным следствия, в июне 2023 года Хитущенко вошел в состав "рабочей группы", которая создала во временно оккупированном Севастополе технологическую базу по производству беспилотников.
Прежде всего речь идет о серийном проектировании и изготовлении ударных и разведывательных БпЛА.
В случае успешного испытания боевых дронов, их отправляют на передовые позиции оккупационных группировок на южном фронте.
За бесперебойность этого производства коллаборационист лично докладывает местному гауляйтеру Аксенову и "отчитывается" в москву.
Как установило расследование, житель Крыма Хитущенко одним из первых поддержал захват украинского полуострова.
За такую "лояльность" российские захватчики включили его в состав местной оккупационной администрации рф, где сначала назначили "заместителем министра экономического развития", а в ноябре 2023 года - "первым заместителем".
С тех пор фигурант занимается вопросами "переформатирования" экономики полуострова под нужды военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок рф.
Кроме того он является частым гостем в эфирах российских телеканалов, где активно поддерживает кремлевский режим.
Добавим
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Хитущенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.
Обеспечивает серийное производство дронов для армии рф: СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "первому заместителю министра экономического развития" оккупированного Крыма Роману Хитущенко в организации промышленного производства боевых беспилотников для российских войск.
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