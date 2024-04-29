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СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "Калібрів"

СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "Калібрів"

Київ • УНН

 • 17273 перегляди

Служба безпеки України повідомила про підозру фариду абдрахманову, генеральному директору російської компанії "Новатор", яка є основним виробником крилатих ракет "Калібр", що використовуються росією в її агресії проти України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на фаріда абдрахманова – гендиректора російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор"", який сприяє агресивній війні проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що посадовець входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва рф та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

За даними слідства, абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави. Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні постачання ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора. У подальшому рашисти масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні,

- йдеться у повідомленні.

Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила про підозру "першому заступнику міністра економічного розвитку" окупованого Криму Роману Хітущенку в організації промислового виробництва бойових безпілотників для російських військ.

Ольга Розгон

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