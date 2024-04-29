СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "Калібрів"
Київ • УНН
Служба безпеки України повідомила про підозру фариду абдрахманову, генеральному директору російської компанії "Новатор", яка є основним виробником крилатих ракет "Калібр", що використовуються росією в її агресії проти України.
Служба безпеки зібрала доказову базу на фаріда абдрахманова – гендиректора російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор"", який сприяє агресивній війні проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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Зазначається, що посадовець входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва рф та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр".
За даними слідства, абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави. Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні постачання ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора. У подальшому рашисти масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні,
Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
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