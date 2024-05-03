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"Проблеми з виготовленням ракет": Євлаш розповів, чому знизилася інтенсивність застосування "Калібрів"

"Проблеми з виготовленням ракет": Євлаш розповів, чому знизилася інтенсивність застосування "Калібрів"

Київ • УНН

 • 17280 перегляди

росіяни почали використовувати менше ракет "Калібр" для ударів по Україні, ймовірно, через проблеми з їх виробництвом, спричинені санкціями.

росіяни почали менше використовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні, що, найімовірніше, пов'язано з проблемами їх виготовлення через санкції. Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Це питання необхідно вивчати детальніше. Для цього необхідно більше розвідданих, але, найімовірніше, в них є певні проблеми з виготовленням, застосуванням цих ракет. Ми бачимо, що зараз для своїх повітряних атак вони здебільшого використовують ракети Х-59 та Х-69. Під час уже комбінованих атак, то використовують і крилаті ракети та застосовують вже потужніші ракети типу "Кинджал"

- сказав Євлаш.

Він додав, що найчастіше ракети типу "Калібр" застосовувалися із акваторії Чорного моря.

Останній раз близько тижня тому ворог використовував все ж таки "Калібри", але як вже зазначили, досить впала інтенсивність їх застосування. Звичайно, що необхідно більше розвідати цю інформацію, оскільки багато з чим це може пов’язано, можливо, із санкціями пов’язано, із їхнім стратегічним баченням, можливо бережуть їх. Залишається спостерігати і будемо реагувати відповідно до оперативної обстановки

- додав Євлаш.

Нагадаємо

Цієї ночі окупанти не застосовували для ударів ні балістичних, ні керованих, ні крилатих ракет чи дронів-камікадзе для ударів по України. В основному противник атакував керованими авіаційними бомбами прифронтові території.

СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "Калібрів"29.04.24, 16:26 • 17273 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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