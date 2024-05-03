"Проблеми з виготовленням ракет": Євлаш розповів, чому знизилася інтенсивність застосування "Калібрів"

росіяни почали менше використовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні, що, найімовірніше, пов'язано з проблемами їх виготовлення через санкції. Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Це питання необхідно вивчати детальніше. Для цього необхідно більше розвідданих, але, найімовірніше, в них є певні проблеми з виготовленням, застосуванням цих ракет. Ми бачимо, що зараз для своїх повітряних атак вони здебільшого використовують ракети Х-59 та Х-69. Під час уже комбінованих атак, то використовують і крилаті ракети та застосовують вже потужніші ракети типу "Кинджал"

Він додав, що найчастіше ракети типу "Калібр" застосовувалися із акваторії Чорного моря.

Останній раз близько тижня тому ворог використовував все ж таки "Калібри", але як вже зазначили, досить впала інтенсивність їх застосування. Звичайно, що необхідно більше розвідати цю інформацію, оскільки багато з чим це може пов’язано, можливо, із санкціями пов’язано, із їхнім стратегічним баченням, можливо бережуть їх. Залишається спостерігати і будемо реагувати відповідно до оперативної обстановки